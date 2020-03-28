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سيارات

تعرف على كيفية الحفاظ على الفتيس الأوتوماتيك..صور

السبت 28/مارس/2020 - 02:24 م
الفتيس الاوتوماتيك
الفتيس الاوتوماتيك
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اشرف عطية
يفضل الكثير اقتناء سيارات بفتيس أوتوماتيك لسهولة قيادتها خصوصا في الأماكن المزدحمة فهي تحتاج لمجهود أقل أثناء القيادة لعدم وجود سرعات تحتاج لتغييرها بشكل يدوي ولكن يغفل أشخاص كثيرون عن عمل صيانة دورية للفتيس الاوتوماتيك حتى يفاجأوا بحدوث تغيير في كفاءة السيارة مثل التأخير في زمن الانتقال من سرعة لأخرى  او التأخير في الاستجابة عند إعطاء أمر السير أو ضعف عزم وسرعة السيارة.

ولذلك ننصح كل مقتنى سيارة بفتيس اوتوماتيك او مشتري سياره مستعمله بفتيس اوتوماتيك بعمل صيانه للفتيس كل 40 الف كيلو متر وعليك بمتابعة مستوى الزيت و لونه و رائحته ان وجدته ذات لون وردي فاتح فهذا يدل علي جودة الزيت و ان وجدتة غامق فيجب عليك عمل صيانة له وتتمثل في تغيير الزيت الخاص بالفتيس ولكن بنفس مواصفات الزيت الموصي بة من قبل الشركة المنتجة للسيارة دون تغيير لان بعض فنيين السيارات ينصحون بأستخدام زيت ذو مواصفة لزوجة اقل و هذا من شأنة تلف الكلتش داخل الفتيس


بعد تغيير الزيت يجب الاهتمام بالفلتر ان كان معدني ويقع داخل الفتيس يمكن غسله من الشوائب و الرايش الناتج عن الاحتكاك و ان كان خارجيا مثل فلتر الزيت يمكن تغييره بفلتر اصلي ان كان لم يتم تغييرة لمرات عديدة عند قطع السيارة مسافة 200 الف كيلو متر دون صيانة ويجب عليك اعادة ملئ الفتيس بنفس الكمية المصفاة منة دون زيادة او نقصان . 


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