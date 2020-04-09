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تعليم

تأخر طلبة الصف الأول الثانوي بسيناء في الوصول للمنصة نصف ساعة

الخميس 09/أبريل/2020 - 12:33 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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احمد صالح
يواصل طلبة الصف الأول الثانوي بمدارس محافظة شمال سيناء ، امتحاناتهم التجريبية للعام الدراسي 2019/2020م ، اليوم الخميس باستخدام أجهزة التابلت على مستوى الإدارات التعليمية بمراكز المحافظة

وقال حمزة رضوان مدير التعليم العام بشمال سيناء ، إن الاختبار التجريبي للصف الأول الثانوي ، اليوم في اللغة الفرنسية ، مشيرا إلى أن نسبة الحضور تعدت ٩٨% ، ولم تصل أي شكوى للغرفه الدعم سوي تأخر الدخول للمنصة لمدة نصف ساعة الأولي
ومن جانبه .. أكد عبد العزيز عطية حسانين وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء  ، أنه تم تخصيص 18 عضوا من أخصائي التطوير التكنولوجي بالمديرية والإدارات التعليمية التابعة لتقديم الدعم الفني لطلاب الصف الأول الثانوي خلال أداء امتحانات.

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وقال، أنه تشكيل غرف عمليات بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس الثانوية للرد على استفسارات وشكاوى الطلبة ، وتقديم الدعم الفني للطلبة وأولياء الأمور.

وأضاف ، أن امتحانات الصف الأول الثانوي العام تجريبية وأنها تهدف إلي التحضير لامتحان مايو القادم، من خلال اكتشاف المشكلات التي قد تواجه الطلاب والعمل علي حلها.

وأكد على أن عدد المقيدين لأداء امتحانات الصف الأول الثانوي العام علي مستوي الإدارات التعليمية، يبلغ  3 آلاف و26 طالبا وطالبة.

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