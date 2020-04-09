اليوم طالبات المدينة الجامعية بالجيزة يستلمن متعلقاتهن الشخصية بجامعة القاهرة

أعلنت جامعة القاهرة ، جدول استلام طلاب المدن الجامعية الأغراض الخاصة بهم من المباني، حرصا من الجامعة على صحتهم ومراعاة لعدم التزاحم مخافة انتشار العدوى، على أن يبدأ اليوم الخميس، بمدينة الطالبات بالجيزة، وتستمر 15 أبريل الجاري، ومدينة التمريض، وتستمر حتى 12 من نفس الشهر، بداية بالدور الأول وحتى الأخير.









وأضافت الجامعة، أن ذلك بالنسبة لمدن البنات سيتم استلام الأغراض طبقا لما هو معلن في الجدول، وكذلك بالنسبة لمدينة الطلبة بين السرايات، ويجب على الطالب تسجيل اسمه في الاستمارة الإلكترونية التي سيتم إعلانها لاحقا لمعرفة الطلاب الذين سيأتون كل يوم ابتداءا من يوم 7 إبريل الجاري، ووفقا للدور في مبناه كما هو في الجدول لتجهيز أغراضهم من غرف الأمانات وحفظها في قاعة المشاهدة لتسليمها منعا للتكدس.





وتابعت الجامعة، يجب حضور الطلاب المقيمين في كل غرفة كاملة ولن يتم التسليم لطالب واحد بكارانيهات الإقامة الخاصة بهم، على أن تكون مواعيد الحضور ستكون من الساعة 9 ص حتى 2 ظهرًا يوميا طبقا للجدول المعلن.