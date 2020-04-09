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تعليم

اليوم طالبات المدينة الجامعية بالجيزة يستلمن متعلقاتهن الشخصية بجامعة القاهرة

الخميس 09/أبريل/2020 - 02:01 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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عبد الله علي
أعلنت جامعة القاهرة، جدول استلام طلاب المدن الجامعية الأغراض الخاصة بهم من المباني، حرصا من الجامعة على صحتهم ومراعاة لعدم التزاحم مخافة انتشار العدوى، على أن يبدأ اليوم الخميس، بمدينة الطالبات بالجيزة، وتستمر 15 أبريل الجاري، ومدينة التمريض، وتستمر حتى 12 من نفس الشهر، بداية بالدور الأول وحتى الأخير. 


وأضافت الجامعة، أن ذلك بالنسبة لمدن البنات سيتم استلام الأغراض طبقا لما هو معلن في الجدول، وكذلك بالنسبة لمدينة الطلبة بين السرايات، ويجب على الطالب تسجيل اسمه في الاستمارة الإلكترونية التي سيتم إعلانها لاحقا لمعرفة الطلاب الذين سيأتون كل يوم ابتداءا من يوم 7 إبريل الجاري، ووفقا للدور في مبناه كما هو في الجدول لتجهيز أغراضهم من غرف الأمانات وحفظها في قاعة المشاهدة لتسليمها منعا للتكدس.

وتابعت الجامعة، يجب حضور الطلاب المقيمين في كل غرفة كاملة ولن يتم التسليم لطالب واحد بكارانيهات الإقامة الخاصة بهم، على أن تكون مواعيد الحضور ستكون من الساعة 9 ص حتى 2 ظهرًا يوميا طبقا للجدول المعلن.
 
وأِشارت جامعة القاهرة، إلى أن على كل طالب الأخذ بالإجراءات الاحترازية التالية: ارتداء كمامة، عدم التزاحم، وجود مسافة مترين بين كل طالب وزميله على الأقل، كما نوهت بأن جميع المتعلقات في أمان وأية طالب لن يحضر يكن مطمئنا تماما على متعلقاته.
اليوم طالبات المدينة الجامعية بالجيزة يستلمن متعلقاتهن الشخصية بجامعة القاهرة
اليوم طالبات المدينة الجامعية بالجيزة يستلمن متعلقاتهن الشخصية بجامعة القاهرة
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