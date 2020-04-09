طلاب أولى ثانوي يمتحنون اللغة الأجنبية الثانية إلكترونيا من المنازل.. اليوم

يؤدي طلاب أولى ثانوي اليوم، الخميس، امتحان الصف الأول الثانوي 2020 في مادة اللغة الأجنبية الثانية، وتستمر مدة هذا الامتحان ساعة ونصف الساعة.





وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه ستتم إتاحة الامتحانات للطلاب بمنازلهم عبر التابلت في الفترة الزمنية من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا وفقا للجدول.





وأضافت الوزارة، أنه يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة.





وحددت وزارة التربية والتعليم مددًا زمنية يمكن لطلاب كل مجموعة محافظات الدخول خلالها على منصة الامتحان لتخفيف الأحمال على الشبكة و تقليل المشاكل التقنية أثناء التعامل مع منصة الامتحان.





وفيما يلي ينشر موقع "صدى البلد" الفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار حسب المحافظة:





- من الساعة ٨ صباحًا حتى ١٠ صباحًا:





القاهرة

المنوفية

كفر الشيخ

الفيوم

الأقصر

البحر الأحمر





- من الساعة ١٠ صباحًا حتى ١٢ ظهرًا:





الجيزة

الغربية

سوهاج









قنا

أسوان

شمال سيناء

جنوب سيناء





- من الساعة ١٢ ظهرًا الى ٢ ظهرًا:





الدقهلية

القليوبية

البحيرة

بنى سويف

الإسماعيلية

السويس

مطروح





- من الساعة ٢ ظهرًا حتى ٤ عصرًا:





الشرقية

الإسكندرية

المنيا

أسيوط

دمياط

بورسعيد