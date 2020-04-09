18 صورة من كواليس تصوير المسلسل الرمضاني الفتوة

كشفت الشركة المنتجة لمسلسل "الفتوة" عن بوسترين من المسلسل الذى من المقرر ان يعرض فى رمضان 2020.





ويظهر فى البوستر الأول مع ياسر جلال كل من مى عمر وأحمد صلاح حسنى ونجلاء بدر وأحمد خليل ورياض الخولى.



