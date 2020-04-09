AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

18 صورة من كواليس تصوير المسلسل الرمضاني الفتوة

الخميس 09/أبريل/2020 - 05:59 م
الفتوة
الفتوة
Advertisements
محمد نبيـل
يظهر ياسر جلال هذا العام في موسم دراما رمضان من خلال مسلسل "الفتوة" الذى حصل "صدى البلد" على عدد من الصور من كواليس تصويره.

مسلسل "الفتوة" بطولة ياسر جلال وأحمد صلاح حسنى ومى عمر ونجلاء بدر ورياض الخولى وأحمد خليل وهنادى مهنى وأحمد خالد صالح وليلى أحمد زاهر ومها نصار وأحمد جمال سعيد وعايدة رياض ومجدى فكرى وعهدى صادق وغفران محمد وعزوز عادل، ومن تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.

كشفت الشركة المنتجة لمسلسل "الفتوة" عن بوسترين من المسلسل الذى من المقرر ان يعرض فى رمضان 2020. 

ويظهر فى البوستر الأول مع ياسر جلال كل من مى عمر وأحمد صلاح حسنى ونجلاء بدر وأحمد خليل ورياض الخولى. 

وأما فى البوستر الثانى يتصدره ياسر جلال بمفرده ممسكا بعصا ويبدو عليه علامات من الغضب. 
18 صورة من كواليس تصوير المسلسل الرمضاني الفتوة
18 صورة من كواليس تصوير المسلسل الرمضاني الفتوة
18 صورة من كواليس تصوير المسلسل الرمضاني الفتوة
18 صورة من كواليس تصوير المسلسل الرمضاني الفتوة
18 صورة من كواليس تصوير المسلسل الرمضاني الفتوة
18 صورة من كواليس تصوير المسلسل الرمضاني الفتوة
18 صورة من كواليس تصوير المسلسل الرمضاني الفتوة
18 صورة من كواليس تصوير المسلسل الرمضاني الفتوة
18 صورة من كواليس تصوير المسلسل الرمضاني الفتوة
18 صورة من كواليس تصوير المسلسل الرمضاني الفتوة
18 صورة من كواليس تصوير المسلسل الرمضاني الفتوة
18 صورة من كواليس تصوير المسلسل الرمضاني الفتوة
18 صورة من كواليس تصوير المسلسل الرمضاني الفتوة
18 صورة من كواليس تصوير المسلسل الرمضاني الفتوة
18 صورة من كواليس تصوير المسلسل الرمضاني الفتوة
18 صورة من كواليس تصوير المسلسل الرمضاني الفتوة
18 صورة من كواليس تصوير المسلسل الرمضاني الفتوة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجلاء بدر تكشف عن شخصيتها فى مسلسل الفتوة

نجلاء بدر تكشف في حوار لـ صدى البلد أسباب ابتعادها عن السينما.. وتوضح: أجسد دور فتاة فقيرة في «الفتوة» خلال الموسم الرمضاني.. وهذا ما قالته عن مديحة كامل

حوار.. نجلاء بدر تكشف لـ صدى البلد كواليس الفتوة ياسر جلال والبرنس محمد رمضان

نجلاء بدر تعلق على بوستر مسلسل الفتوة.. شاهد

أحمد زاهر يوجه رسالة لابنته على مشاركتها بـ مسلسل الفتوة.. شاهد

شاهد .. بوستران لمسلسل الفتوة لـ ياسر جلال

ترشيحاتنا

بعد ظهور 4 حالات.. كيف انتشر فيروس كورونا داخل مركز مجدي يعقوب للقلب؟

مع ساعات الحظر الجديدة.. النقل تعلن تعديل مواعيد قطارات السكة الحديد | تفاصيل

أحمد شوبير يكشف حقيقة تراجع بيراميدز عن ضم أحمد فتحي

بعد قليل.. قرارات مهمة لوزير التموين فى مؤتمر صحفي

سموم كارثية.. هانى الناظر يحذر من غسل الخضراوات بهذه المادة.. فيديو

هعدي تانى.. الرئيس السيسي يحذر أحد مسئولى المشروعات القومية بسبب العمالة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليس البرتقال فقط .. 20 مصدرا لـ فيتامين C

18 صورة من كواليس تصوير المسلسل الرمضاني الفتوة

واقعة مؤثرة.. وفاة شقيقتين توأم بفارق 4 أيام بسبب فيروس كورونا