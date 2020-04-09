18 صورة من كواليس تصوير المسلسل الرمضاني الفتوة

يظهر ياسر جلال هذا العام في موسم دراما رمضان من خلال مسلسل "الفتوة" الذى حصل "صدى البلد" على عدد من الصور من كواليس تصويره.
مسلسل "الفتوة" بطولة ياسر جلال وأحمد صلاح حسنى ومى عمر ونجلاء بدر ورياض الخولى وأحمد خليل وهنادى مهنى وأحمد خالد صالح وليلى أحمد زاهر ومها نصار وأحمد جمال سعيد وعايدة رياض ومجدى فكرى وعهدى صادق وغفران محمد وعزوز عادل، ومن تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.
كشفت الشركة المنتجة لمسلسل "الفتوة" عن بوسترين من المسلسل الذى من المقرر ان يعرض فى رمضان 2020.
ويظهر فى البوستر الأول مع ياسر جلال كل من مى عمر وأحمد صلاح حسنى ونجلاء بدر وأحمد خليل ورياض الخولى.
وأما فى البوستر الثانى يتصدره ياسر جلال بمفرده ممسكا بعصا ويبدو عليه علامات من الغضب.