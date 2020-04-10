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أخبار العالم

أعداد المصابين بفيروس كورونا في إسبانيا تتخطى الـ 157 ألف حالة

الجمعة 10/أبريل/2020 - 12:02 م
أعداد المصابين بفيروس
أعداد المصابين بفيروس كورونا في إسبانيا يتخطى الـ 157 ألف
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القسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة الإسبانية إن أعداد المصابين بفيروس كورونا تخطى 157 ألفًا، بعد تسجيل 4,576 إصابة جديدة.

كما سجلت الصحة 605 وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات 15843.

تجاوزت حصيلة الوفيات العالمية الناجمة عن مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا الفتاك 90000 حالة وفاة، وفقًا لأحدث الإحصاءات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز، وأعلنتها أمس الخميس.

ووفقا لموقع جونز هوبكنز، يبلغ عدد الوفيات حاليًا 90057، بما في ذلك 17669 في إيطاليا، و15238 في إسبانيا و14831 في الولايات المتحدة.

وذكرت الجامعة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في جميع أنحاء العالم يبلغ الآن 1506936، وعدد حالات الشفاء بلغ 340630.
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