AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إزالة فورية لـ 38 حالة تعد على أراضى زراعية بالغربية خلال يومين

الجمعة 10/أبريل/2020 - 01:32 م
صدى البلد
Advertisements
احمد علي
قال الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، إن الحملات أسفرت عن إزالة ٣٨ حالة تعد في المهد على الأراضى الزراعية بمساحة ٨٠٢٨م٢ خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين، بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن ومديرية الزراعة، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية تنفيذا لقرار رئيس الوزراء. 

وجاء ذلك في إطار الحفاظ علي أملاك الدولة من التعديات ومخالفات البناء العشوائي علي الأراضى الزراعية، شنت محافظة الغربية ، حملات مكبرة لإزالة حالات التعد في جميع قري ومراكز المحافظة. 


وأوضح محافظ الغربية ، أن الحملات أسفرت عن إزالة ٧ حالات تعد بمساحة ١٣٥٠م٢ بالوحدات المحلية شملت ٤ حالات بمساحة ٦٠٠ م٢ بحي أول طنطا و ٣ حالات بمساحة ٧٥٠ م٢ بحي ثان طنطا . كما تم إزالة ١١ حالة تعد في المهد على أراضى زراعية بمساحة ٣٥٨٨م٢ بمركز  المحلة الكبري ، وازالة ٢٠ حالة تعد على أملاك خاصة بمساحة ٣١٢٠م٢، شملت حالة واحدة بمساحة ٦٠٠ م٢ (مباني) بحي أول المحلة الكبري، و ٦ حالات بمساحة ٦٥٥ م٢ (مباني) بحي ثان المحلة الكبري، وحالتين بمساحة ٢٠٠ م٢ ( مباني) بمركز زفتي، و ٣ حالات بمساحة ٤٣٠ م٢ (زراعة) بمركز  قطور ، وحالة واحدة بمساحة ١٠٠ م٢ (زراعة) بمركز  كفر الزيات، وحالتين بمساحة ٢٤٥ م٢ (زراعة) بمركز السنطة، و ٣ حالات بمساحة ٤١٠ م٢ (مباني) بمركز  سمنود، وحالتين بمساحة ٤٨٠ م٢ (زراعة) بمركز  بسيون.

وأكد المحافظ علي التعامل بحسم مع مخالفات البناء فى جميع مراكز المحافظة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن إزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة بصورة فورية، وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.
إزالة فورية لـ 38 حالة تعد على أراضى زراعية بالغربية خلال يومين
إزالة فورية لـ 38 حالة تعد على أراضى زراعية بالغربية خلال يومين
إزالة فورية لـ 38 حالة تعد على أراضى زراعية بالغربية خلال يومين
إزالة فورية لـ 38 حالة تعد على أراضى زراعية بالغربية خلال يومين
إزالة فورية لـ 38 حالة تعد على أراضى زراعية بالغربية خلال يومين
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حق الشعب: إزالة 25 حالة تعدى على أراضي زراعية وأملاك الدولة بمساحة ٧ آلاف متر .. صور

استرداد حق الشعب..إزالة 227 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة بالشرقية

حملات جمهورية لإزالة التعديات على أملاك الدولة.. استرداد 10 آلاف متر في البحيرة.. و 1811 تعديًا بالمنيا.. 605 حالات ببني سويف

حق الشعب: إزالة 295 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بالشرقية

حق الشعب.. إزالة 72 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة في الشرقية

إزالة 10 حالات تعد على الأراضى بمساحة 5 آلاف متر بالبحيرة

ترشيحاتنا

بعد 4 أشهر من انتشاره.. اليمن تنضم لنادي كورونا العالمي بتسجيل أول حالة

في عيد ميلادها .. تعرف على عمر صبا مبارك الحقيقي وزوجها السابق

3 فصائل من كورونا في العالم والمنتشرة في أمريكا الأكثر خطورة.. تفاصيل

في ذكرى ميلاد نوال أبو الفتوح.. قصة رحيلها المأساوية بسبب السرطان

مقرب من بوتين.. أكبر كاهن روسي يصلى فى السماء بسبب كورونا.. فيديو وصور

معلومات جديدة عن حالة رئيس الوزراء البريطاني المصاب بـ كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مازدا 3 mazda تفوز بجائزة أفضل تصميم عالمي.. فيديو و صور

بإطلالة ملفتة.. أسما شريف منير تستعرض رشاقتها فى أحدث ظهور لها

تنبأوا بكورونا.. أبو بكر الرازي وبن سيناء وضعوا قواعد الحجر الصحي قبل قرون