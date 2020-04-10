إزالة فورية لـ 38 حالة تعد على أراضى زراعية بالغربية خلال يومين

قال الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، إن الحملات أسفرت عن إزالة ٣٨ حالة تعد في المهد على الأراضى الزراعية بمساحة ٨٠٢٨م٢ خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين، بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن ومديرية الزراعة، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية تنفيذا لقرار رئيس الوزراء.





وجاء ذلك في إطار الحفاظ علي أملاك الدولة من التعديات ومخالفات البناء العشوائي علي الأراضى الزراعية، شنت محافظة الغربية ، حملات مكبرة لإزالة حالات التعد في جميع قري ومراكز المحافظة.









وأوضح محافظ الغربية ، أن الحملات أسفرت عن إزالة ٧ حالات تعد بمساحة ١٣٥٠م٢ بالوحدات المحلية شملت ٤ حالات بمساحة ٦٠٠ م٢ بحي أول طنطا و ٣ حالات بمساحة ٧٥٠ م٢ بحي ثان طنطا . كما تم إزالة ١١ حالة تعد في المهد على أراضى زراعية بمساحة ٣٥٨٨م٢ بمركز المحلة الكبري ، وازالة ٢٠ حالة تعد على أملاك خاصة بمساحة ٣١٢٠م٢، شملت حالة واحدة بمساحة ٦٠٠ م٢ (مباني) بحي أول المحلة الكبري، و ٦ حالات بمساحة ٦٥٥ م٢ (مباني) بحي ثان المحلة الكبري، وحالتين بمساحة ٢٠٠ م٢ ( مباني) بمركز زفتي، و ٣ حالات بمساحة ٤٣٠ م٢ (زراعة) بمركز قطور ، وحالة واحدة بمساحة ١٠٠ م٢ (زراعة) بمركز كفر الزيات، وحالتين بمساحة ٢٤٥ م٢ (زراعة) بمركز السنطة، و ٣ حالات بمساحة ٤١٠ م٢ (مباني) بمركز سمنود، وحالتين بمساحة ٤٨٠ م٢ (زراعة) بمركز بسيون.



