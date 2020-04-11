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هاني الناظر : الإصابة بفيروس كورونا بعيدة عن الشخص الملتزم بالتعليمات الوقائية ..فيديو

السبت 11/أبريل/2020 - 11:20 م
هاني الناظر
هاني الناظر
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إبراهيم القادري
قال الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية ، إن التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والعلاجية سيحمينا من الاصابة بفيروس كورونا لان سبب انتشار الوباء بشكل كبير في العديد من الدول هو عدم التزام المواطنين .


واضاف هاني الناظر خلال حواره في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناه المحور ، إن السلاح الأول للتصدي لهذا المرض هو العزل والجلوس في المنزل كما أنه من الضرورى خلال يوم شم النسيم ان يصدر قرار بإغلاق الحدائق والاماكن العامة .


واوضح هاني الناظر ، أن الإصابة لا تتم لشخص جالس في المنزل ولكنها تتم نتيجة تقارب الشخص او تعامله مع اى شخص مصاب هذا الذى ينقل العدوى وبالتالي لا يجب المبالغة في عملية التطهير لأنها تتسبب في امراض جلدية.


وتابع هاني الناظر ، أن الاصابة بفيروس كورونا بعيدة عن الشخص الملتزم اما الغير ملتزم فهو قريب جدا وذلك لان هذا الفيروس يتكاثر وينشط بسرعة .



واستكمل هاني الناظر ، أن أي شخص يعاني من مرض مزمن خلال هذه الفترة يجب عليه اخذ الدواء في ميعاده المخصص ويجب الالتزام بهذا بالاضافة الي تنشيط الدورة الدموية .

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