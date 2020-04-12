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منوعات

أعنف تعقيم.. أغرب طريقة لتطهير الطعام من كورونا

الأحد 12/أبريل/2020 - 02:01 ص
تطهير الطعام
تطهير الطعام
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عزة عاطف
تملك الوسواس نفوس سكان العالم منذ تفشي جائحة فيروس كورونا فلجأ الكثيرون إلى حيل غريبة لتطهير أنفسهم وحاجاتهم، بداية من غسل "الفلوس" والعملات الورقية بالكلور وحتى هذا الفيديو الغريب.

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو غريب لأحد الأشخاص وقد شن حملة تعقيم عنيفة على السلع الغذائية عند باب منزله ضد فيروس كورونا.
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استخدم الشخص في المقطع خرطوم الإطفاء لغمر المنتجات بالمياه اعتقادًا منه بأن هذه هي الطريقة المثلى للتخلص من الفيروس التاجي المميت إذا علق بها.

أفرغ الشخص كميات من السلع الغذائية المعلبة في أحد الأركان عند باب المنزل وفتح عليها الخرطوم حتى أشبعها بالمياه.

تضمنت السلع علب العصير، الجبن، السمن، الفطائر وغيرها من المواد الغذائية المعلبة، وقد كتب الناشر على المقطع معلقًا: "راحت فيها الأغراض".

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