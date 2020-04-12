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منوعات

فوائد الحظر.. رجل يعثر على كنز كلاسيكي مدفون في حديقة منزله

الأحد 12/أبريل/2020 - 01:02 ص
كنز كورونا
كنز كورونا
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عزة عاطف
يبدو أن ملل الحظر لم يكن بالسوء الذي تخيلناه من العزل المنزلي بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا، وهو ما عاد بالنفع على بعض الناس، من خلال البحث والتدقيق في منازلهم ليلاحظوا ما لم يكتشفوه طوال سنوات.

عثر البريطاني "جون برايشو" على كنز كلاسيكي مدفون في حديقة منزله في هيكموندوايك بويست يوركشاير، فخلال تقليم الأشجار وجد برايشو سيارة قديمة جدًا يرجع عمرها إلى الخمسينيات من القرن الماضي.

فخلال قضائه وقت فراغه في الاعتناء بالأشجار ليتجنب ملل الجلوس في المنزل لفترة طويلة تجنبًا لتفشي الفيروس كورونا المستجد، لم يتوقع برايشو المفاجأة التي كانت في انتظاره.
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 بالصدفة البحتة عثر على سيارة قديمة من طراز فورد بوبيولار رمادية اللون تعود إلى ما قبل 70 عامًا أو أكثر، مدفونة في حديقة منزله، وما أثار دهشته هو سر دفنها بتلك الطريقة الغريبة.

قال برايشو لـ بي بي سي: "بشكل ما احتفظت السيارة بأجزائها كاملة؛ إذ ما زالت تحتفظ بالمحرك ولوحة التسجيل، أودّ لو استطيع إخراج السيارة من هناك لكن لا أظن بإمكاني القيام بذلك باستخدام يدي فقط".

ويكمن السر في إخفاء السيارة بتلك الطريقة الغريبة بدفنها تحت الأرض أنه في خمسينيات القرن العشرين انخفضت أسعار الفولاذ انخفاضًا كبيرًا، لدرجة أن بعض السيارات تحولت إلى خردة وكان على من يرغب التخلص منها أن يدفع مقابل نقلها إلى خارج المنزل.
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