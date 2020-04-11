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منوعات

من أجل المخدرات.. أب يقتل ابنته بتركها داخل سيارة ساخنة

السبت 11/أبريل/2020 - 01:15 ص
جرائم المخدرات
جرائم المخدرات
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عزة عاطف
إذا لم يخشى مدمن المخدرات على خسارة صحته وفقدان همته فليخشى أن تسلبه تلك المواد السامة أعز ما يملك، وليعتبر مما حدث لأب أمريكي أنسته المخدرات انبته حتى ماتت مختنقة في كرسي السيارة من خلفه.

وجهت الشرطة اتهامات شديدة اللهجة لأب أمريكي بترك ابنته تموت مختنقة بسبب سخونة السيارة بينما كان يدخن الحشيش مع صديقه.
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لم تمض إلا 45 دقيقة فقط على مكوث الطفلة داخل السيارة التي ارتفعت حرارتها تبعًا لحرارة الجو حيث وصلت درجة الحرارة في كينجمان - أريزونا إلى 80 فهرنهايت في مايو 2019.

فقد تركها أبوها «تاي مارتن» 23 سنة على الكرسي الخلفي في السيارة وأغلق الأبواب ثم ذهب لتدخين الحشيش ولعب ألعاب الفيديو جيم ناسيًا ابنته تمامًا.

وقد طالب فريق الدفاع عنه اليوم وفقًا لصحيفة مترو الحصول على نسختهم الرسمية الخاصة بالأحداث في يوم وفاة الطفلة ماديسون، بدلًا من الاعتماد على الأدلة التي جمعها المدعون.
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