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منوعات

شاهد.. زوجان بريطانيان يتحديان الشرطة في حظر التجول بحفل شواء

الجمعة 10/أبريل/2020 - 08:06 ص
حفل شواء كورونا
حفل شواء كورونا
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عزة عاطف
اشتبك رجال الأمن مع اثنين من المواطنين البريطانيين نتيجة لخرق قواعد حظر التجوال التي فرضتها الحكومة، فقد بدا أنهما يعيشان على كوكب آخر إذ جلسا للاستمتاع بالشواء على الشاطئ وسط تفشي جائحة فيروس كورونا مسببًا الذعر للعالم.

كما اشتكى الزوجان بلامبالاة من أن الشرطة "أفسدت يومهم"، فقد حثت الشرطة الزوجين الغافلين على الابتعاد عن الساحل بالقرب من هوف لاونز في برايتون وفقًا للإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا التاجي.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو حيث ظهر الضباط يحثون الرجل البالغ من العمر 31 عامًا وزوجته البالغة من العمر 48 عامًا على إخلاء مكانهما قبل أن تصرخ المرأة في الشرطة: "لقد أفسدتم للتو يومنا!".

خلال الفيديو اقترب الضابطان من الزوجين الجالسين على الشاطئ وطلبا منهما التحرك بأدوات الشواء والطعام بعيدًا، لكنهما لم يعيرا الضباط أي اهتمام.

حاول الضباط إخبار الزوجين بأنهما كانا بحاولان إخلاء الشاطئ من جميع من فيه حيث قالا: "إننا نخبر الجميع بهذا.. انظرا الشاطئ فارغ من حولكما".

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