جنون الحظر.. قصة شعر مرعبة بالسكينة والساطور| فيديو

بدأ حظر التجوال والعزل في المنازل يصيب الناس بالجنون، فبعد إغلاق الصالونات ومحلات الحلاقة لجأ بعض الأشخاص إلى قص شعرهم بأنفسهم داخل المنازل وسط تفشي جائحة فيروس كورونا، لكن ولأن المرأة لم تمتلك مقصًا استخدمت عدد من السكاكين الحادة والساطور لجز شعرها!





لم يكن المشهد جادًا بقدر ما يثير الرعب في النفوس، فقد وضعت المرأة سكينًا حادًا على رأسها وبدأت في جز شعرها بطريقة جلعتها تبدو مريضة وفي حاجة للمساعدة.





قررت امرأة نيوزلاندية تدعى «كوري ووكر» 25 سنة تولي الأمور بنفسها، فلكي تمتلك قصة شعر جديدة مثيرة للاهتمام استخدمت أدوات المطبخ وكأنها تقطع شرائح اللحم وليست خصلات شعرها.





اخترق السكين شعر المرأة وبدأ في جزه دون رحمة أمام الكاميرا في مقطع فيديو جنوني قد يجعلك مذعورًا حتى نهايته أو واضعًا يديك على فمك في حالة من الذهول .





تقول المرأة خلال الفيديو: "لقد اضطرني حظر التجوال إلى الاهتمام بالأطفال طوال الأسبوع فيما لم يكن لدي الوقت للاهتمام بشعري، فتكونت به عقدة كبيرة، لم أستطع فكها بالمشط أو بغسل شعري".





تستكمل: "لذا قررت حل الأمر بطريقة أخرى، فأحضرت عدد من السكاكين ذات الحدود المتنوعة لتجربتها جميعها في قطع شعري للتخلص من العقدة، فلطالما نويت التخلص منه".





وبالفعل استمرت المرأة في تجربة السكاكين واحدة تلو الأخرى على رأسها حتى قطعته بالكامل، ثم أحضرت ماكينة الحلاقة وبدأت في الاستمتاع بجزه وترتيبه، لتتفاجئ بها أختها التي لم تستطع التوقف عن الضحك كلما نظرت إلى وجهها.