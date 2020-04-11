AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

جنون الحظر.. قصة شعر مرعبة بالسكينة والساطور| فيديو

السبت 11/أبريل/2020 - 05:32 ص
قصة شعر بالسكينة
قصة شعر بالسكينة والساطور
Advertisements
عزة عاطف
بدأ حظر التجوال والعزل في المنازل يصيب الناس بالجنون، فبعد إغلاق الصالونات ومحلات الحلاقة لجأ بعض الأشخاص إلى قص شعرهم بأنفسهم داخل المنازل وسط تفشي جائحة فيروس كورونا، لكن ولأن المرأة لم تمتلك مقصًا استخدمت عدد من السكاكين الحادة والساطور لجز شعرها!

لم يكن المشهد جادًا بقدر ما يثير الرعب في النفوس، فقد وضعت المرأة سكينًا حادًا على رأسها وبدأت في جز شعرها بطريقة جلعتها تبدو مريضة وفي حاجة للمساعدة.

قررت امرأة نيوزلاندية تدعى «كوري ووكر» 25 سنة تولي الأمور بنفسها، فلكي تمتلك قصة شعر جديدة مثيرة للاهتمام استخدمت أدوات المطبخ وكأنها تقطع شرائح اللحم وليست خصلات شعرها.

اخترق السكين شعر المرأة وبدأ في جزه دون رحمة أمام الكاميرا في مقطع فيديو جنوني قد يجعلك مذعورًا حتى نهايته أو واضعًا يديك على فمك في حالة من الذهول

تقول المرأة خلال الفيديو: "لقد اضطرني حظر التجوال إلى الاهتمام بالأطفال طوال الأسبوع فيما لم يكن لدي الوقت للاهتمام بشعري، فتكونت به عقدة كبيرة، لم أستطع فكها بالمشط أو بغسل شعري".

تستكمل: "لذا قررت حل الأمر بطريقة أخرى، فأحضرت عدد من السكاكين ذات الحدود المتنوعة لتجربتها جميعها في قطع شعري للتخلص من العقدة، فلطالما نويت التخلص منه".

وبالفعل استمرت المرأة في تجربة السكاكين واحدة تلو الأخرى على رأسها حتى قطعته بالكامل، ثم أحضرت ماكينة الحلاقة وبدأت في الاستمتاع بجزه وترتيبه، لتتفاجئ بها أختها التي لم تستطع التوقف عن الضحك كلما نظرت إلى وجهها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تصدر أصالة كامل التريند.. أيهما أجمل قبل قص شعرها أم بعدها؟

كورونا يصيب العالم بالشلل.. مدن كبرى تتحول لأشباح.. صور

بعد محايلة 4 سنوات.. اِعرف المطرب المتسبب في زواج جنات

منى الشاذلي تستعين بـ جنات لمواجهة كورونا بأغنية ابعد يا شيطان

محمد كمال يكتب: مملكة النمل.. وحظر التجوال

شاهد.. الشرطة الهندية تضرب مخالفي حظر التجول بالعصي

ترشيحاتنا

عزل وفحص المخالطين.. مشاهد مرعبة بعد اكتشاف ٣ حالات مصابةبكورونا في الاسماعيلية

طريقة فعالة لتجنب ملامسة الوجه في زمن الكورونا

شريف رمزي مع أطفاله في الحجر الصحي.. صور

أحمد موسى: تميم هرب وترك 30 ألف إصابة بـ كورونا في قطر

سيف زاهر: الأهلي تعامل باحترافية مع فتحي وعاشور

كريم محمود عبد العزيز يرزق بطفلة.. تعرف على اسمها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنون الحظر.. قصة شعر مرعبة بالسكينة والساطور| فيديو

كنز للجسم..فوائد لبان الدكر للتنحيف والتخلص من الترهلات

14 طعاما ينظف الكبد من السموم.. تعرف عليها