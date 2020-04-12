AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

حالة كورونا كل 15 ثانية في نيويورك .. تفاصيل صادمة

الأحد 12/أبريل/2020 - 05:02 ص
حالة كورونا كل 15
حالة كورونا كل 15 ثانية
Advertisements
عزة عاطف
يواجه نظام الطوارئ الأمريكي أزمة ليس لها مثيل على مر تاريخه، حيث فرض تفشي جائحة فيروس كورونا التاجي ضغطًا شديدًا على نظام الطوارئ في مدينة نيويورك، فيتلقى اتصال كل 15 ثانية يفيد بوقوع حالة في مكان ما.

على الجانب الآخر من السماعة تخرج الأصوات المذعورة تدعو موظفي خدمة الطوارئ بمدينة نيويورك للحضور فورًا لإنقاذ أحبائهم بعد تدهور صحتهم بفعل فيروس كورونا، حيث يتلقى الموظفين مكالمة بحالة جديدة كل 15.5 ثانية.
اقرأ المزيد:

هناك العديد من حالات النوبات القلبية وفشل الجهاز التنفسي وغيرهم ممن يدعون حاجتهم للاطمئنان بأن العطس ليس علامة على أنهم مصابون وفقًا لصحيفة إي بي نيوز.

نظام الطوارئ مكتظ للغاية بالاتصالات، وبدأت المدينة في إرسال تنبيهات نصية وتغريدات تحث الناس على الاتصال برقم 911 "لحالات الطوارئ المهددة للحياة".

مع اقتراب المدينة من أسبوعها الأكثر فتكًا للوباء، تم دفع نظام الاستجابة للطوارئ وجيش من المشغلين والمرسلين وطواقم الإسعاف إلى جبهة العمل من أجل احتواء جميع الحالات.

وقالت إدارة الإطفاء بأنها تجاوزت متوسط أكثر من 5500 طلب إسعاف يوميًا، وهو أعلى بنسبة 40٪ تقريبًا عن المعتاد، متفوقًا على إجمالي حجم المكالمات في 11 سبتمبر 2001.

تقول مونيك براون موظفة طوارئ: "عندما نضع السماعة المكالمة، تظهر مكالمة أخرى مباشرة.. ليس هناك وقت للراحة ولا حتى دقيقة."

ورغم ذلك تصل الطوارئ متأخرة عن عادتها، تقول إدارة الإطفاء إن أوقات الاستجابة لأخطر المكالمات كانت في المتوسط أكثر من 10 دقائق، ففي الظروف العادية كان المعدل من حوالي 6 إلى 7، كما يمكن للأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة أو إصابة طفيفة الانتظار ساعات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قصة تخصيص أول رقم هاتف للطوارئ في العالم؟.. تفاصيل مثيرة

إزاى تقابل عيلتك وتروح شغلك بدون تجمعات .. من المنزل

كارثة مفجعة .. وفاة شخص كل 17 دقيقة بفيروس كورونا في نيويورك

بسبب كورونا.. الإمارات تحدد 5 مراحل للتعامل مع موظفي القطاع الخاص

للعزل المنزلي.. أفضل 7 تطبيقات مكالمات فيديو مجانية على ويندوز.. إليك رابط التحميل

لحظات بين الحياة والموت وحيدا.. كيف يحارب مستشفى أمريكي كورونا بلا دروع؟

ترشيحاتنا

بلا رحمة.. مراهقون يعتدون على منزل عجوز مصابة بـ السرطان

أخبار الرياضة.. شرط وحيد لـ تخلي ليفربول عن محمد صلاح.. رسمياً بيراميدز يعلن ضم أحمد فتحي

تفاصيل تحطيم أسرة متوفاة لأجهزة مستشفى شبرا العام.. فيديو

فأر مذعور.. أحمد موسى: أردوغان قرر إعادة سفينة التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط إلى تركيا

لوك جديد وغريب.. ريهام حجاج تفاجئ متابعيها بإطلالة كاجوال.. شاهد

في ذكرى ميلاد زوزو شكيب.. سبب صادم جعلها ترفض الإنجاب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حالة كورونا كل 15 ثانية في نيويورك .. تفاصيل صادمة

سائقة دليفري .. شاهد كيف استغلت سعودية سيارتها في ظل أزمة كورونا

بلا رحمة.. مراهقون يعتدون على منزل عجوز مصابة بـ السرطان