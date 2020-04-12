إنهاء خدمة عامل بأوقاف الدقهلية .. تعرف على السبب

أصدرت وزارة الأوقاف اليوم الأحد، قرارا بانهاء خدمة عامل بناء على مذكرة مديرية أوقاف الدقهلية والتي أفادت بقيام العامل إبراهيم محمد فتحي إبراهيم بتمكين والده محمد فتحي إبراهيم من فتح المسجد الكبير بقرية قرموط البهو التابعه لمركز أجا .





وقام والده بدعوة أهالي القرية وقرية شبرا البهو الملاصقة لها بالخروج للاحتجاج على دفن الدكتورة سونيا عبد العظيم عارف بمقابر القرية مما أدى إلى إثارة الفوضى العامة بالقرية والتى توفت أثناء علاجها من فيروس كورونا .





وكان أهالى القرية قد رفضوا أمس السبت دفنها بمقابر اسرة زوجها بالقرية وانتقلت قوات الشرطة بقيادة نائب مدير امن الدقهلية و مأمور مركز شرطة اجا إلى مكان البلاغ وسط محاولات استمرت لعدة ساعات لإقناع الاهالى ان دفن المتوفية سيتم وفقًا للإجراءات الصحية المتبعة بحضور فريق الحجر الصحي.



