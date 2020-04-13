تمارين رياضية لتقوية العضلات وحرق الدهون.. فيديو

قدّم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية لتقوية العضلات والمساعدة على حرق الدهون.





وقال حسام أبو هاشم، خلال برنامج « صباح البلد » الذى يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، المذاع على قناة «صدى البلد» اليوم، الاثنين، إن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها.





وأضاف أبو هاشم، أن التمارين تناسب جميع الأشخاص على حسب وزن كل فرد، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.





وأوضح أن التمارين تستغرق دقائق وتحرق الدهون، وتقوي الجسم.





وأوصى المشاهدين بمتابعة هذا الفيديو والحرص على أداء التمارين التى يقدمها.



