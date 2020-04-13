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تعليم

وزير التعليم ينشر جدول يشرح الأكواد اللازمة لكي يتعامل الطلاب مع المنصات الرقمية

الإثنين 13/أبريل/2020 - 09:46 م
جدول الاكواد
جدول الاكواد
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ياســـمين بدوي

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول يوضح الأكواد المختلفة اللي ممكن يحتاج إليها الطالب للتعامل مع المنصات الرقمية المختلفة التي إتاحتها الوزارة لتطوير نظام التعليم المصري.


وقال وزير التربية والتعليم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، كل الطلاب لابد أن يحصلوا علي "رقم تعريفي" (Identity ID) أو ما يسمي أحيانا "كود الطالب"، وكذلك يحتاجون لإنشاء حساب علي منصة Edmodo ليس فقط من أجل المشروعات البحثية ولكن لانها ستكون منصة رئيسية للتعلم في السنوات القادمة.


وأوضح وزير التربية و التعليم أنه من الجدير بالذكر ان "كود الفصل" يشار اليه أيضا بــ "رمز الفصل" وبنفس المعني "كود جلسة الاختبار" خاص بالطلاب في المرحلة الثانوية اللذين يمتحنون إلكترونيا.


وكان قد    

وزير التعليم: ليس من حق المدارس بيع رمز الطالب وأكواد الفصول بأي مبالغ ماليةالإثنين 13/أبريل/2020 - 08:57 م

 

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وزير التربية و التعليم

وزير التربية و التعليم

 ياســـمين بدوي

تلقى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، شكوى من بعض أولياء الأمور تفيد بقيام بعض المدارس بتحصيل مبلغ 5 جنيهات نظير الاستعلام عن الرقم التعريفي للطلاب من أجل تسجيل هذا الرقم فى المشروع البحثى الذى سوف يقدمه بديلا عن امتحانات الترم الثانى.


ورد وزير التربية والتعليم على هذه الشكوى عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، "هذا ليس قانونيًا والرقم التعريفي لابد أن يتم إتاحته للطلاب بلا مقابل وكذلك رمز الفصل الافتراضي".

وزير التعليم ينشر جدول يشرح الأكواد اللازمة لكي يتعامل الطلاب مع المنصات الرقمية
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