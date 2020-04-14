22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا ل يرتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في العراق إلى 1400 حالة.





وأكدت الوزارة تسجيل 49 حالة شفاء من الفيروس في البلاد.





وأضافت "أنها بدأت بتطبيق علاج بلازما النقاهة لمرضى كورونا بعد دراستها مع اللجان الفنية المختصة ولمدة أكثر من شهر، وتتم متابعة ومراقبة جميع الحالات بدقة ودراستها علميا".





ورغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي طبقتها الكثير من الدول حول العالم، يواصل فيروس كورونا المستجد الانتشار وحصد الأرواح.





وحتى الآن، اقترب عدد مصابي فيروس كورونا حول العالم المليونين.





وتعافى من الوباء ما يقرب من ربعهم، فيما بلغ عدد الوفيات أكثر من 121 ألفا.