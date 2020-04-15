للنشمواصفات نيسان Z 400 الرياضية الجديدة

لم تحصل نيسان 370Z على تغييرات كبرى منذ كشف النقاب عنها في 29 أكتوبر 2008، كسيارة رياضية قوية ، وفي حين تم الإعلان سابقًا أن الجيل التالي منها كان سينكشف في سبتمبر 2018، إلا أن التفاصيل حول الكوبيه الرياضية ذات الدفع الخلفي غامضة، والآن أحد المصادر الأكثر موثوقية سلط الضوء على كيفية تحويل نيسان 370Z لسيارة مواكبة للعصر.

كشف المصدر عن أن سيارة نيسان الرياضية الجديدة، والتي يعتقد أنها ستحمل اسم 400Z ، ستستمد قوتها من محرك V6 مزدوج التيربو سعة 3 لتر من انفينيتي Q60، والذي سيولد قوة 400 حصان و475 نيوتن/ متر من عزم الدوران، مما يساعد الكوبيه القوية على الانطلاق من 0 إلى 96 كم/س في 4.5 ثانية، وفي حين أن Q60 Red Sport 40 تتوفر حصريًا بناقل حركة أوتوماتيكي بسبع سرعات، فإن 400Z الجديدة ستحصل على خيار ناقل حركة يدوي أيضًا.

اقرا ايضا :

للمرة الأولى.. هيونداي توسان 2021 تظهر بالشكل المتوقع.. صور

رسميا.. الكشف عن تويوتا هارير 2021 الجديدة كليا.. صور

أسباب ثقل الدركسيون وكيفية علاجه

وأضاف: وحتى لو كان لديها نفس محرك انفينيتي بدون تعديل، فإن السيارة الرياضية القادمة ستكون أسرع بكثير بفضل حجمها الأصغر وبالتالي فهي أخف وزنًا، وبعد ذلك، يمكن لإصدار "نيسمو" منها الحصول على المزيد من الطاقة بفضل تعديلات التعليق والهيكل والمكابح لإنشاء إصدار أقوى.

ويعتقد المصدر أن الكشف الرسمي سيكون في غضون الـ 12 شهرا المقبلة، على الرغم من أنه يمكن تأجيل ظهورها بسبب تفشي فيروس كورونا، ومن المحتمل أن تكون 400Z من بين سيارات نيسان الأولى التي ترتدي شارتها الجديدة إلى جانب شعار Z المحدث، ونتوقع حصولها على مقصورة مجددة بالكامل بمواد أفضل وتقنيات أحدث.

وقال: ربما تكون 370Z ليست سيارة نيسان الوحيدة التي بحاجة إلى تحديثات شاملة، حيث يمكننا قول الشيء ذاته على GT-R، بالنظر إلى أن R35 أقدم من Z، ومن المقرر أيضًا أن تحصل على جيل جديد، لكن ليس قريبًا وفقًا لبيان حديث أدلى به كبير متخصصي منتجات نيسان، هيروشي تامورا.