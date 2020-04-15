تحول إلى مليونير في لحظة.. أمريكي يكتشف إيداع 8 ملايين دولار بحسابه

في واقعة فريدة من نوعها، فوجئ مواطن أمريكي من ولاية "إنديانا" بإيداع مبلغ خيالي يُقدر بـ8.2 مليون دولار في حسابه البنكي، واكتشف هذا الأمر بالصدفة أثناء قيامه بتفقد حسابه للتأكد مما إذا كان قد تم إيداع مبلغ 1700 دولار من "مدفوعات التحفيز" كان في انتظاره لتغطية نفقاته.





ووفقًا لما جاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد أعلنت دائرة الإيرادات في الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة، والمسئولة عن جمع الضرائب وتطبيق قوانين الإيرادات الداخلية، أنها أرسلت الدفعة الأولى من مدفوعات التحفيز يوم السبت الماضي بهدف المساعدة في التخفيف من أثر التراجع الاقتصادي الناجم عن أزمة تفشي "كورونا".





وبالنسبة لمبلغ الـ1700 دولار الذي كان الأمريكي "تشارلز كالفين" في انتظاره، فهو يندرج تحت هذا البند.





ولم يصدق "كالفين"، وهو رجل إطفاء متطوع في مدينة "نيو شيكاغو" بـ"إنديانا"، عينيه عندما تفقد حسابه البنكي واكتشف وجود هذا المبلغ الهائل.





ونقلت وسائل إعلام محلية عن "كالفين" قوله إنه توجه إلى ماكينة صراف آلي لتفقد حسابه، وبمجرد أن قام بسحب 200 دولار من الحساب نظر إلى الرصيد المتاح المتبقي لديه، واكتشف هذه المفاجأة، حيث كان في رصيده أكثر من 8 ملايين دولار.





واعتقد في البداية أن هناك خطأ ما، وعندما تحقق مرة أخرى، ظهر نفس المبلغ في رصيده، لكن سعادته لم تدم طويلًا، إذ أنه عند اتصاله بالبنك الذي يتعامل معه يوم الاثنين الماضي، أخبره الموظفون بأن المبلغ لم يعد في حسابه، في حين تم إيداع مبلغ الـ1700 دولار؛ وتابع حديثه قائلًا إن الأمر مزعج، فقد تحول إلى مليونير في ثانية واحدة ثم عاد معدمًا مرة أخرى.



