فقد عينه.. نجم عربي يصاب بـ عاهة مستديمة بعد اعتداء مجهولين

كشف جريدة الراي الكويتية، عن حقيقة إصابة النجم الكويتي عبدالله الجاسر الشهير بـ عبودكا، إذ قال في تصريحات صحفية، أنه أصيب بقطع في القناة الدمعية، وكسر في الأنف، مشيرًا إلى أن عينه راحت بنسبة 80 بالمئة.





وأوضح عبودكا، في تصريحات لـ الراي الكويتية، أنه سيجري عملية جراحية صباح غدٍ الخميس، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الاصابة التي لحقت به، مشيرًا إلى أنه هذه الاصابات جرت نتيجة محاولة توقيفه من قبل سائق، فرفض وقام السائق بملاحقته وصدمه بالقوة.





وأوشح عبودكا، أن سيارته صُدمت من الخلف، صدمة خفيفة وبعدها ضربه على وجهه بآلة حادة وتركه على الأرض، مشيرًا إلى أن السائق ومن معه هما اللذان أعتديا عليه.





يأتي ذلك بعدما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة لـ عبودكا يظهر فيها وهو مصاب في عينه إصابة بالغة، وأثيرت حالة من الجدل حول إن كانت إصابة حقيقية أم مجرد ماكياج.