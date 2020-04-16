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مرأة

احمى نفسك من السكتات الدماغية.. توقفى عن المعلبات والجبن المملح

الخميس 16/أبريل/2020 - 07:00 ص
سكتات دماغية
سكتات دماغية
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لمياء الياسين

يسبب الإكثار فى تناول الصوديوم العديد من المشاكل الصحية أبرزها الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. إليك أبرز الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم لأستهلاكها بكميات أقل لتفادى الاصابة بالسكتات الدماغية وحيل لتسحين تدفق الدم وحمايتك من السكتات الدماغية يقدمها موقع بولد سكاى الهندى
. 1. الجبن المملحة..

غنية بالكالسيوم والفوسفور والصوديوم وفيتامين ب 12 والفولات. يضيف الملح الموجود في الجبن الكثير من الصوديوم للجسم لذا يجب شطف الجبن المنزلي تحت الماء الجاري لمدة 3 دقائق

2. الحساء المعلب

الحساء المعلب  يحتوى على الصوديوم والجلوتامات أحادية الصوديوم (MSG) ، وهي مادة مضافة أخرى تشكل العديد من المخاطر الصحية. 100 جرام من حساء الدجاج والأرز المعلب يحتوي على 181 ملج من الصوديوم و 100 جرام من حساء الطماطم المعلبة يحتوي على 377 ملج من الصوديوم.

3. الجمبرى

يحتوي الجمبرى المجمد والمعبأ والمجمد على الكثير من الصوديوم . للاحتفاظ بالرطوبة في الروبيان  لذلك  حاولى استهلاك الروبيان الطازج لأنه يحتوي على كمية أقل من الصوديوم

تحسين تدفق الدم وحمايتك من السكتات الدماغية

على الجانب الأخر إليك طرق أكثر فعالية لتحسين تدفق الدم إلى الدماغ وحمايتك من السكتات الدماغية 

 

1. كونى نشيطه

عندما تمارس تمارين عالية الكثافة ، تحتاج عضلاتك إلى المزيد من العناصر الغذائية ويتم إعادة توزيع الدم فيما بينها. هذا يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم إلى دماغك. على العكس من ذلك ، قد تساعدك التمارين السهلة والمعتدلة على زيادة الدورة الدموية في الدماغ .

 

2. شد العضلات. 

لا يؤدي التمدد إلى تحسين الدورة الدموية في الجسم فقط عن طريق منع تيبس المفاصل والعضلات ، ولكنه أيضًا يساعد الدماغ على تلقي المزيد من الأكسجين والعناصر الأساسية الأخرى من أجل العمل بشكل صحيح.

 

3. التأمل في كثير من الأحيان.

وفقًا لبعض الدراسات ، قد يقدم التأمل في الواقع العديد من فوائد الدماغ التي تشمل زيادة الدورة الدموية لهذا العضو. على سبيل المثال ، إذا كنت تمارس تأمل غنائي يسمى Kirtan Kriya لمدة 12 دقيقة في اليوم ، فمن المحتمل أن تلاحظ أن عقلك أصبح أكثر وضوحًا ، وتحسن ذاكرتك وحالة مزاجك أكثر استقرارًا

 

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