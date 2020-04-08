عادات تؤذي قلبك وأعراض لانسداد الشرايين

انتبه لها.. بدون أشعة أو تحاليل علامات تحذيرية لانسداد الشرايين

بدون جراحة.. 6 حيل خارقة تخلصك من انسداد شرايين القلب





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أعراض انتبهى لها

وفقا لموقع "بولد سكاي" إليك أبرز الاعراض التى تشير إلى أنك تعانى من انسداد الشرايين.



- يمكن أن يعاني الأشخاص الذين يعانون من انسداد الشرايين من آلام في الصدر ، تسمى عادةً الذبحة الصدرية .

- يمكن أن يأتي ألم أسفل الظهر من انخفاض تدفق الدم إلى الظهر ، مما قد يؤدي حتى إلى انزلاق غضروفي مؤلم. تظهر الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من آلام الظهر المزمنة هم أكثر عرضة للإصابة بانسداد الشرايين.

- يمكن أن تؤدي - يمكن أن تؤدي الشرايين المسدودة إلى ضيق التنفس ، مما قد يؤدي في النهاية إلى الشعور بالضيق والتعب.

ووفقا لإحدى الدراسات ، قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من هذه الأعراض من أمراض القلب عالية الخطورة.





أطعمة تحمى قلبك







على الجانب الاخر إليك بعيدا عن الاعراض السابقه بعض الأطعمة التى يجب تجنبها لتنظيف الشرايين وحمايتك من الذبحات الصدرية يقدمها موقع Bright Side







1. اللحوم الحمراء



2. الخضار والشوربة المعلبة



3. وجبات مجمدة



4. اللحوم المعالجة



5. المخبوزات



توجد علاقة إيجابية بين أمراض القلب والأحماض الدهنية غير المشبعة. العديد من المخبوزات منكهة بالسكر ، مما يمكن أن يضغط على القلب إذا تم تناوله بكثرة.

توجد عادات كثيرة يتبعها الكثير منايمكن أن تسبب ضررا لقلبك، أبرزها "تناول أطعمة غنية بالدهون"، والتى تسبب انسدادا بالشرايين، إلى جانب مجموعة من الأعراض، ينبغى أن تنتبهي إليها، فهي مؤشر لأنك تعانى من مشاكل فى القلب.الأشخاص الذين يستهلكون اللحوم الحمراء بشكل يومي لديهم مستويات عالية من تريميثيل أمين N- أكسيد ، وهي مادة كيميائية مرتبطة بأمراض القلب. وجد باحثون آخرون أيضًا علاقة بين تناول اللحوم الحمراء بانتظام والتعرض لخطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.الخضار والشوربة المعلبة تبدو وكأنها وسيلة مريحة لإضافة المزيد من الخضار إلى حميتك، لكنها غالبا ما تحتوي على الملح جدا ويؤدي الإفراط في تناول الملح إلى زيادة ضغط الدم ، مما يقلل من كمية الأكسجين التي تصل إلى قلبك ، مما قد يؤدي إلى نوبة قلبية.تحتوي العديد من الوجبات المجمدة على مستويات عالية من الصوديوم بالإضافة إلى المواد الحافظةتزيد من مستويات الكوليسترول لديك والتي يمكن أن تتسبب في زيادة الأوعية الدموية وزيادة خطر الإصابة لأمراض القلب. فإن اللحوم المعالجة بشكل عام ليست صحية للقلب بسبب ارتفاع مستويات الملح.