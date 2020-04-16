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لمحاربة فيروس كورونا.. نوع غير متوقع من قشور الخضراوات يعزز المناعة

الخميس 16/أبريل/2020 - 05:59 م
قشر الليمون
قشر الليمون
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نهى هجرس
تحتوي قشور الليمون على أعلى كميات من مركبات الفلافونويد تسمى مركبات الفلافون المتعددة والتى تحتوي على العديد من المغذيات والفوائد، وأظهرت دراسة أخرى أن قشر الليمون له خاصية مضادة للأكسدة ملحوظة.

وطبقًا لما قدمة موقع "boldsky" من فوائد إليكم أهم قشر الليمون:

- يعزز صحة القلب 
يحتوي قشر الليمون على مركبات الفلافونويد وفيتامين ج والبكتين ، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان التي قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، ويساعد البكتين في خفض الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد عن طريق زيادة إفراز الأحماض الصفراوية التي ينتجها الكبد وتمنع امتصاص الكوليسترول.

-  يساعد في إنقاص الوزن 
يحتوي قشور الليمون على البكتين المعروف بتعزيز فقدان الوزن وقد يبطئ تراكم الدهون في الجسم، يمتص البكتين الماء ويشكل كتلة لزجة ، تنتقل عبر المعدة والأمعاء الدقيقة غير المهضومة مما يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول .

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- يحسن صحة العظام 
يحتوي قشر الليمون على كمية كبيرة من الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور وفيتامين سي ، كل هذه العناصر الغذائية تساعد في منع هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي وحالات العظام الأخرى.

- يحارب السرطان
يتميز قشر الليمون بخصائص مقاومة للسرطان بسبب وجود مركبات الفلافونويد وفيتامين ج فيه، ويقلل من خطر الإصابة بأنواع عديدة من السرطان وقد يساعد فيتامين ج في زيادة إنتاج خلايا الدم البيضاء ، مما يساعد في القضاء على خلايا السرطان المتحولة.

- يعزز الجهاز المناعي 
قشر الليمون لديه القدرة على تقوية مناعتك بسبب محتواه من الفلافونويد وفيتامين سي ، لذلك أضف قشر الليمون إلى طعامك أو الشاي لإعطاء دفعة إضافية من الطاقة لجسمك.
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