بعد سخرية السوشيال.. 10 فوائد صحية من تناول الاسبرين

الإسبرين هو واحد من الأدوية التي تتواجد بكثرة في المنازل بإستمرار، فهو من الأدوية الشهيرة التي تعالج الأمراض ولاسيما في مصر، فلا يوجد منزل أو حقيبة تخلو من شرائط الاسبرين





ومع تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، اصبح الاسبرين حديث السوشيال ميديا، وتداول صور لدواء الاسبرين مع السخرية منه أنه يكون في النهاية علاج فعال لفيروس كورونا دون أن نعلم.





وأشارت الأبحاث الطبية إلي وجود فوائد عديدة من تناول الإسبرين فإنه يعالج أكثر من مرض، فتعرف على فوائدة الصحية وفقًا لموقع medicalnewstoday.





- علاج الصداع الشديد.

- محاربة نزلات البرد.

- الحد من آلام المفاصل.

- مسكن قوي لآلام الدورة الشهرية.

- منع احتشاء عضلة القلب في المرضى الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية عن طريق منع تكوين الجلطات.

- منع السكتة الدماغية.

- الوقاية من السرطان.

- بعد عملية جراحية الشريان التاجي.

- يساعد في تقليل اعراض الحمى الرومايتزمية.



