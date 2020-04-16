AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعد سخرية السوشيال.. 10 فوائد صحية من تناول الاسبرين

الخميس 16/أبريل/2020 - 12:59 م
الاسبرين
الاسبرين
Advertisements
حياة عبد العزيز
الإسبرين هو واحد من الأدوية التي تتواجد بكثرة في المنازل بإستمرار، فهو من الأدوية الشهيرة التي تعالج الأمراض ولاسيما في مصر، فلا يوجد منزل أو حقيبة تخلو من شرائط الاسبرين.

ومع تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، اصبح الاسبرين حديث السوشيال ميديا، وتداول صور لدواء الاسبرين مع السخرية منه أنه يكون في النهاية علاج فعال لفيروس كورونا دون أن نعلم.

وأشارت الأبحاث الطبية إلي وجود فوائد عديدة من تناول الإسبرين فإنه يعالج أكثر من مرض، فتعرف على فوائدة الصحية وفقًا لموقع medicalnewstoday.

- علاج الصداع الشديد.
- محاربة نزلات البرد.
- الحد من آلام المفاصل.
- مسكن قوي لآلام الدورة الشهرية.
- منع احتشاء عضلة القلب في المرضى الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية عن طريق منع تكوين الجلطات.
- منع السكتة الدماغية.
- الوقاية من السرطان.
- بعد عملية جراحية الشريان التاجي.
- يساعد في تقليل اعراض الحمى الرومايتزمية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القلب والأوعية الدموية.. عادات لا غنى عنها لتجنب مضاعفات مرض السكرى

اسباب الصداع المتكرر .. والسر في المعاناة من النصفي وطرق العلاج

بعيدا عن المسكنات حيل غير متوقعة تحميك من الصداع

يسبب نزيفا داخليا .. جمال شعبان يحذر من تناول الأسبرين

قبل فوات الآوان .. أعراض السكتة الدماغية.. من هم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة .. وحيل سريعة لحماية نفسك

الإفراط في الأسبرين يسبب مشاكل صحية خطيرة.. تليف الكلى الأبرز

ترشيحاتنا

أحمد شوبير لأشرف صبحي: اطالب بمباراة بين الأهلي والزمالك بسبب كورونا

هل ابتلاع دم نزيف اللثة يبطل الصوم .. لجنة الفتوى تجيب

بدلا من الكاميرون.. الكاف يدرس نقل نهائي دوري أبطال أفريقيا إلى رواندا

هل يجوز أداء السنة بعد الفراغ من صلاة الفجر.. أمين الفتوى يجيب

السعودية تنفذ حد الحرابة على يمني هاجم فرقة استعراضية بالرياض

عشرة العمر.. نهال عنبر تنعى الفنان أحمد دياب.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طلبها من الوزيرة.. تشغيل وحدة PCR كاشفة لفيروس كورونا بسوهاج

تكونت من انفجار بركاني.. قصة دولة أفريقية رسمت الطبيعة ملامحها

بعد طول انتظار.. تسريب سعر سيارة كاديلاك اسكاليد 2021