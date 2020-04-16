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رياضة

أخبار الرياضة.. 7 نجوم من الأهلي والزمالك في برنامج رامز الجديد.. الكاف يحدد 3 مواعيد جديدة لمباراتي نصف نهائي أبطال إفريقيا

الخميس 16/أبريل/2020 - 11:48 م
صدى البلد
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أحمد هاني
نشر موقع صدى البلد، مجموعة من أخبار الرياضة طوال اليوم الخميس، حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:


أعلنت الصفحة الرسمية لـ قنوات ام بي سي  مصر، بفيسبوك عن البوستر الدعائي الأول لبرنامج المقالب الذي يقدمه الفنان رامز جلال، عبر شاشتها في شهر رمضان المبارك، حيث يحمل اسم البرنامج رامز مجنون رسمي.

بدأ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " فى وضع عدد من السيناريوهات لاستكمال منافسات بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية بالرغم من تفشي فيروس كورونا الخطير .

كشفت تقارير صحفية تونسية عن اهتمام الترجي التونسي بالتعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك.

أدلى المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة بتصريحات قوية للمركز الإعلامى للنادي حول العديد من القضايا التى تشغل جماهير الفريق السكندري.

أعلن سلافن بيليتش المدير الفني لفريق ويست بروميتش تعافي أحمد حجازي مدافع الفريق ومنتخب مصر من إصابته في أوتار الركبة قبل توقف النشاط الرياضي على خلفية انتشار فيروس كورونا.
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