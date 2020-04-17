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رياضة

النصر السعودي يرفض التفاوض مع وكيل أعمال نجم فريقه

الجمعة 17/أبريل/2020 - 08:05 ص
النصر السعودي
النصر السعودي
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ياسمين تيسير
كشفت بعض الصحف السعودية عن رفض إدارة نادي النصر التفاوض، مع وكيل أعمال البرازيلي مايكون بيريرا، مدافع فريقها الأول لكرة القدم، لتجديد عقده، حتى يحضر مخالصة نهائية من نادي غلطة سراي التركي، الذي يملك عقد اللاعب حتى 30 يونيو من العام المقبل 2021.

ونقلا عن الرياضية السعودية  أن المدافع البرازيلي، يحظى بقبول فني من البرتغالي روي فيتوريا، مدرب الفريق، وترغب إدارة النادي العاصمي في تجديد عقده، ولكن في حال طلب ناديه التركي مبلغًا ماليًا لبيع المدة المتبقية، ستنسحب إدارة النصر من الصفقة.

وأشارت الصحيفة ، إلى أن المدافع البرازيلي، يرغب في الاستمرار مع النصر لفترة طويلة، نظير الراحة التي وجدها في صفوف الفريق، وكذلك وضعه الفني وقيادته لدفاع النصر، ومساهمته في تتويج الفريق بلقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين الاستثنائي العام الماضي.

يذكر أن إدارة نادي النصر ضمت البرازيلي مايكون شتاء الموسم الماضي بنظام الإعارة لمدة موسم ونصف الموسم.
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