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رياضة

شوبير يعلن صفقات الأهلي بالميركاتو الصيفي المقبل .. فيديو

الجمعة 17/أبريل/2020 - 07:02 ص
احمد شوبير
احمد شوبير
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ياسمين تيسير
كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن أبرز صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة على الرغم من توقف الدوري المصري للحد من نفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد شوبير في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت "  أن الأهلي ينوي التعاقد مع صفقتين على أعلى مستوى احدهما قد يكون محلي وفي حال كان الآخر أجنبي من المؤكد ان الفريق سيستغنى عن جيرالدو نجم الفريق .


وأضاف أن الأهلي يرغب بشده في التعاقد مع أحمد حجازي نجم فريق ويست بروميتش الانجليزي في ظل تألقه اللافت للنظر مشددا ان فريق بيراميدز ايضا يسعى للتعاقد مع نجم الاهلي السابق.

وتابع أن كينو نجم فريق بيراميدز يقترب من الانضمام لـ الاهلي بشرط موافقه رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على ضمه مشدددا ان كينو سبق و صرح ان الانضمام للاهلي من ضمن أهدافه .

وأكمل شوبير أن اكرم توفيق نجم الفريق المعار لـ الجونه سيعود مره اخرى لصفوف الفريق.
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