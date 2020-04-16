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رياضة

عبد الحفيظ يكشف حقيقة رفضه تخفيض راتبه وموقف مصابي الأهلي والمعارين

الخميس 16/أبريل/2020 - 11:52 م
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
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محمد رشاد
علق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، على أنباء رفضه تخفيض راتبه بعد قرار مجلس الإدارة بتخفيض رواتب اللاعبين في الفترة الحالية.

وكان الأهلي قرر تخفيض رواتب اللاعبين في الفترة الحالية، بسبب توقف النشاط الرياضي في العالم أجمع بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال عبد الحفيظ خلال تصريحات لقناة الأهلي لبرنامج "ملك وكتابة": "هذا الكلام غير صحيح (دي قلة أدب)، أنا الذي كنت أقول للاعبين لا بد من التكاتف هذه المرحلة والوقوف بجانب النادي".


وأضاف: "لا توجد مشكلة، لكن الآن يتم الهجوم بشخصنة".

وتابع: "نحن غير منفصلين عن العالم ولكن الخطر ليس بعيدًا عنا، ونحن متفائلون وفي أي وقت يكون هناك قرار جديد فسنكون مستعدين، نضع خططا ونتناقش كثيرًا حتى لا نبدأ من نقطة الصفر إذا ما عاد النشاط".

وواصل: "نعد برامج تدريبية للاعبين في المنزل ونتابع تنفيذهم للبرنامج وأوزانهم ولكن ليس بنسبة 100%، ولكن نحاول على قدر المستطاع من خلال الآليات المتاحة، ونفكر في عمل بث مباشر بين اللاعبين والجهاز جميعًا حتى نتابع الأمور بشكل أدق".

وأردف: "فايلر المدير الفني للأهلي أعطى الضوء الأخضر لبعض المعارين لعودتهم، وعلى الجانب الآخر هناك لاعبون آخرين يحتاجون لبعض الوقت والمتابعة".
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