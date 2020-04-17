شوبير يعلق على إمكانية تقليل عدد الأجانب بفرق الدوري المصري..فيديو





وأكد شوبير في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت " أن هناك طريقة متبعة دائما في اتحاد الكرة المصري وهي اختبار رد فعل الاندية بشان اي قرار عن طريق تسريب اخبار حول قرب اصدار قرار ما.





وأضاف أن اللجنه الخماسية برئاسة عمرو الجنايني بامكانها ان تعقد اجتماع مع كل 6 أندية على حده من أجل تخفيف الازدحام خوفا من فيروس كورونا و مناقشة القرار و راي كل نادي .









وتابع شوبير ان الامر بسيط وهو اما تقليل العدد او بقائه كما هو مشددا ان ما يحدث امر غير منطقي .





وأكد أن هناك العديد من الفرق التي تصارع من اجل البقاء في الدوري تتعاقد مع للاعبين اجانب دون الحاجه لهم وغيابهم عن المشاركه مشددا ان مثل تلك التصرفات تثير الدهشه والاستغراب

كشف الاعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق عن رأيه في الأنباء المتداوله بشان امكانية تقليص عدد المحترفين الاجانب في فرق الدوري المصري من 5 لـ 3 فقط .