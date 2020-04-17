تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة بشأن حقيقة تولي مدرب برشلونة قيادة فريق الأهلي





وعلى تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " على خبر به تصريحات كيكي سيتيين بشأن قرب انضمامه للتدريب في الدوري المصري قبل أيام من تولي تدريب برشلونه الاسباني .





وعلق تركي : " مجبتش حاجه من عندي " .





وتولي فايلر المدير الفني الحالي لفريق الأهلي قيادة الفريق بداية من الموسم الجاري عقب تداول تصريحات لـ مسئولي النادي بالتعاقد مع مدير فني على أعلى مستوى .

أثار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية الجدل بـ تصريحات مثيرة للجدل بشأن حقيقة قرب تعاقد النادي الأهلي مع كيكي سيتيين المدير الفني الحالي لفريق برشلونة الأسباني قبل التعاقد مع رينيه فايلر المدير الفني الحالي للفريق.