AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عاشق لـ ميسي.. سيرة ذاتية متواضعة لـ كيكي سيتيين المدير الفني الجديد لبرشلونة

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 01:51 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير
أعلن نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي، إقالة مدربه إرنستو فالفيردي، وتعيين كيكي سيتيين مدرب ريال بيتيس السابق خلفا له حتى صيف 2022.

مسيرة كيكي التدريبية بدأت عام 2000 في أندية الدرجة الثانية ، وفي عام 2003 تولى القيادة الفنية لمنتخب غينيا الاستوائية ، لمدة 3 أشهر ، ليعود من جديد لفرق الدرجة الثانية والثالثة في إسبانيا لسنوات عدة.

في عام 2015 أنقذ لاس بالماس من الهبوط في الليجا، ونجح بانتشال الفريق من دائرة الخطر إلى المركز 11 مع نهاية الموسم ، واستمر مع الفريق حتى 2017.

في مايو 2017 تولى قيادة ريال بتيس وحقق معه الفريق نتائج مقبولة، وقاده إلى مراكز مؤهلة أوروبيا منذ الموسم الأول إذ شارك في دور المجموعات في "يوروبا ليج" وخرج من دور 32 على يد رين الفرنسي ، وبعد موسم اتفق مع النادي فسخ التعاقد وديا.

في سجل كيكي التدريبي 500 مباراة منها 172 على المستوى الأول في مختلف المسابقات أي مع لاس بالماس وبتيس، حقق خلالها مع هذين الفريقين 66 انتصارًا و39 تعادلًا و67 هزيمة.

كيكي ، مواليد 27 سبتمبر 1958 وكان لاعب كرة قدم سابق، في الليجا الاسبانية ، وشارك مع منتخب بلاده في كأس العالم ، وامتدت سنواته كلاعب طويلا حتى بلغت 19 عامًا ختمها مع ليفانتي عام 1996.

يعرف عن المدرب الستيني عشقه لأسلوب الكرات الأرضية السريعة والقصيرة وتبادل المراكز وبناء الهجمات من الخلف ، أي أنه الأقرب لفلسفة برشلونة الشهيرة بـ"تيكي تاكا".

عرف عن المدرب الإسباني ، عشقه لنجم برشلونة ليونيل ميسي ، فالمدرب الذي لم يخف يوما عشقه لنادي برشلونة في أكثر من موقف، وقال عند استقالته من بتيس: "حين يعتزل لاعب مثل تشافي، يشبه الأمر انتزاع كبد، وعندما يأتي يوم اعتزال ميسي، سأبكي إلى الأبد.

يذكر أن سيتين هو آخر مدرب فاز على برشلونة في الدوري على ملعب "كامب نو" حين تغلب بيتيس عليه 4-3 في 11 نوفمبر 2018 ، لكنه ليس صاحب سيرة ذاتية كبيرة ، وهو مااثار حفيظة عشاق كتالونيا ، مع انتظار رؤية بصمته مع الفريق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمدة 6 شهور.. 6 مرشحين لخلافة فالفيردي في برشلونة

توقيع العقود خلال ساعات.. كيكي سيتيين خلفا لـ فالفيردي في قيادة برشلونة

ترشيحاتنا

اخبار الحوادث.. زوجة وعشيقها يتخلصان من زوجها.. انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المسجون مصطفى قاسم

ضار وقاتل.. جمال شعبان يحذر من الأسبرين لهذه الأسباب

ضعي البنادول على الأرز أثناء طهية وشاهدي ماذا يحدث

النائب العام ينتدب الطب الشرعي لتشريح جثمان المسجون مصطفى قاسم

الأهلي يلاحق صاحب أزمة محادثة عبدالحفيظ وحمادة صدقي قانونيا

عروس تفاجئ عريسها وتصل لحفل الزفاف على متن طائرة هليكوبتر.. والسبب؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحذاء غريب وفستان أصفر.. شاهد أحدث إطلالة لـ سلمى أبو ضيف

بالـ كَبّ.. أحدث إطلالة لـ أيتن ووفاء عامر على فيسبوك

شاب بلا رحمة يصدم مسنًا بسيارته عمدًا ويبلغ الشرطة عن نفسه.. تفاصيل