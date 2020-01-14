عاشق لـ ميسي.. سيرة ذاتية متواضعة لـ كيكي سيتيين المدير الفني الجديد لبرشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي، إقالة مدربه إرنستو فالفيردي، وتعيين كيكي سيتيين مدرب ريال بيتيس السابق خلفا له حتى صيف 2022.



مسيرة كيكي التدريبية بدأت عام 2000 في أندية الدرجة الثانية ، وفي عام 2003 تولى القيادة الفنية لمنتخب غينيا الاستوائية ، لمدة 3 أشهر ، ليعود من جديد لفرق الدرجة الثانية والثالثة في إسبانيا لسنوات عدة.



في عام 2015 أنقذ لاس بالماس من الهبوط في الليجا، ونجح بانتشال الفريق من دائرة الخطر إلى المركز 11 مع نهاية الموسم ، واستمر مع الفريق حتى 2017.



في مايو 2017 تولى قيادة ريال بتيس وحقق معه الفريق نتائج مقبولة، وقاده إلى مراكز مؤهلة أوروبيا منذ الموسم الأول إذ شارك في دور المجموعات في "يوروبا ليج" وخرج من دور 32 على يد رين الفرنسي ، وبعد موسم اتفق مع النادي فسخ التعاقد وديا.



في سجل كيكي التدريبي 500 مباراة منها 172 على المستوى الأول في مختلف المسابقات أي مع لاس بالماس وبتيس، حقق خلالها مع هذين الفريقين 66 انتصارًا و39 تعادلًا و67 هزيمة.



كيكي ، مواليد 27 سبتمبر 1958 وكان لاعب كرة قدم سابق، في الليجا الاسبانية ، وشارك مع منتخب بلاده في كأس العالم ، وامتدت سنواته كلاعب طويلا حتى بلغت 19 عامًا ختمها مع ليفانتي عام 1996.



يعرف عن المدرب الستيني عشقه لأسلوب الكرات الأرضية السريعة والقصيرة وتبادل المراكز وبناء الهجمات من الخلف ، أي أنه الأقرب لفلسفة برشلونة الشهيرة بـ"تيكي تاكا".



عرف عن المدرب الإسباني ، عشقه لنجم برشلونة ليونيل ميسي ، فالمدرب الذي لم يخف يوما عشقه لنادي برشلونة في أكثر من موقف، وقال عند استقالته من بتيس: "حين يعتزل لاعب مثل تشافي، يشبه الأمر انتزاع كبد، وعندما يأتي يوم اعتزال ميسي، سأبكي إلى الأبد.



يذكر أن سيتين هو آخر مدرب فاز على برشلونة في الدوري على ملعب "كامب نو" حين تغلب بيتيس عليه 4-3 في 11 نوفمبر 2018 ، لكنه ليس صاحب سيرة ذاتية كبيرة ، وهو مااثار حفيظة عشاق كتالونيا ، مع انتظار رؤية بصمته مع الفريق.