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رياضة

الخطيب يجتمع بفايلر الأسبوع المقبل في الأهلي

الجمعة 17/أبريل/2020 - 08:06 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي جلسة منتصف الأسبوع المقبل مع السويسري فايلر لوضع النقاط فوق الحروف حول احتياجات الموسم المقبل، وعرض آخر المستجدات في التفاوض مع هيدرسفيلد الإنجليزي لشراء بطاقة رمضان صبحي بشكل نهائي.

وكان فايلر قد حدد بشكل قاطع طلباته الفنيه للموسم الجديد في جلسة سابقه مع الخطيب والتي تمثلت بالتعاقد مع باهر المحمدي بديلًا لأحمد فتحي وضم جناح أيسر جديد أجنبي حال عدم استعادة رمضان صبحي بشكل نهائي وإنهاء إعارة عمار حمدي وأكرم توفيق ومحمد شريف والتعاقد مع أحمد حجازي حال رغبة اللاعب في العودة أو غلق ملف ضم مساك بشكل نهائي .

كما طالب السويسري فايلر بعدم غلق الباب أمام طاهر محمد طاهر والحارس الصاعد محمود جاد لاعب انبي والثنائي يرغبان وبشدة في اللعب للقلعة الحمراء ، فيما لايزال يسيطر الغموض على موقف أسامة جلال مساك النادي البترولي والذي وقع في وقت سابق علي عقودتربطة بالقلعة الحمراء لمدة أربعة مواسم.

 

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