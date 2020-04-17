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رياضة

إنبي يكشف عن موقفه من إمكانية إلغاء بطولة الدوري المصري

الجمعة 17/أبريل/2020 - 09:00 ص
فريق انبي
فريق انبي
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كشف رحب عبد الناصر محمد ، مدير الكرة بنادي إنبي  عن رأيه في إمكانية  إلغاء بطولة الدوري المصري من عدمه في ظل تأجيله للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونصح مدير الكرة في انبي في تصريحات لبرنامج (الملعب مع شلتوت) بقناة الحدث اليوم مع الإعلامي عصام شلتوت بضرورة استكمال بطولة الدوري الممتاز تجنبًا للمزيد من الخسائر المالية.


وقال عبد الناصر  إن نادي إنبي ملتزم بأي قرار تتخذه الدولة بخصوص بطولة الدوري والنشاط الرياضي عموما.

وأضاف:" اتحاد الكرة بالتأكيد ينتظر الموقف الخاص بوباء كورونا".

وأشار إلى أنه كان يجب إنشاء رابطة محترفة للأندية منذ توقف المحاولات التي بدأها حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق ولكن تم إجهاض هذه المحاولات بدون سبب واضح.

وتابع:" كان هناك محاولة أخرى لإنشاء رابطة بقيادة محمود الشامي ولكن تكرر نفس السيناريو بسبب تضارب اللوائح والمصالح بين اتحاد الكرة والرابطة".
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