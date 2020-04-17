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رياضة

هجوم ناري من خالد الغندور على بيومي فؤاد وطارق حامد كلمه السر.. فيديو

الجمعة 17/أبريل/2020 - 04:43 ص
خالد الغندور
خالد الغندور
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ياسمين تيسير
فتح الاعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق النار على الفنان بيومي فؤاد والاعلامي ابراهيم فايق عقب تصريحات الاول أمس بشان طارق حامد نجم فريق الزمالك.

وأكد خالد الغندور في تصريحات لـ قناة " الزمالك " أن توجيه سؤال لـ بيومي فؤاد المعروف بانتمائه للأهلي عن طارق حامد و هل يتسبب في اصابة لاعبي الفرق المنافسه أمر غير مهني ولا يليق .

وأضاف أن طارق حامد لم يتعرض للطرد المباشر طوال مشواره الكروي مشددا أن هناك العديد من لاعبي الاهلي تعرضوا للطرد المباشر مثل وليد سليمان الذي طرد 3 مرات بشكل مباشر.

وتابع خالد الغندور أن هناك العديد من لاعبي الأهلي تسببوا في اصابات قوية للاعبين اخرين مثل وليد سليمان الذي تسبب في اصابة محمد محمود نجم الفريق بالرباط الصليبي.

وكان بيومي فؤاد صرح أمس أن طارق حامد نجم الزمالك لاعب " خشن " في طريقة لعبه ولكن لا يتعمد إصابة اللاعبين الاخرين مشددا ان تخوفه الوحيد هو تعرض طارق حامد للطرد خلال مشاركته مع المنتخب الاول بسبب طريقه لعبه.
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