شوبير يكشف عن أول العائدين من معاري الأهلي في الموسم الجديد.. فيديو

كشف الإعلامي أحمد شوبير أن أكرم توفيق لاعب الفريق الاول لكرة القدم المعار للجونة سيكون أول العائدين للقلعة الحمراء فى موسم الإنتقالات الصيفية 2020-2021 ،بعد تألق اللاعب مع فريقه الحالي..





وقال شوبير خلال تصريحاته على فضائية اون تايم سبورت قي برنامج ملعب اون تايم، إن أكرم توفيق من العناصر التى استقر مسئولو الأهلي على إعادتها بعد رفض التجديد لحسام عاشور وبقاء عمرو السولية و أليو ديانج لاعبى الوسط وإصابة حمدي فتحي و محمد محمود و كريم نيدفيد.





ويحرص رينيه فايلر المدير الفني للأهلي حاليا خلال فترة توقف الدوري ً على متابعة جميع لاعبي الفريق المُعارين من أجل البت في مصيرهم بعد إنتهاء الإعارة .





وقال شوبير إن: مركز الظهير الايمن يستقر فايلر على محمد هاني، ولكن يريد فايلر لاعب اخر والاسماء المطروحة رجب بكار وباهر المحمدي.





وتابع: في الظهير الايسر لا يوجد مشكلات حيث انه يملك معلول وايمن اشرف.





وأكمل: في الدفاع يحاول الاهلي ويسعى الى ضم احمد حجازي، ولا يريد ضم اي لاعب اخر.





واستمر: في منتصف الملعب لا يريد فايلر ان يدعم خطه بأي لاعب آخر، فانه يملك العديد من اللاعبين المميزين.





واستكمل حديثه: في خط وسط الهجوم او أجنحة الفريق، يظهر أزمة حيث أن في حال رحيل رمضان صبحي سيحتاج الاهلي ضم كينو وهو الاسم المطروح.



