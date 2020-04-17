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رياضة

قرار عاجل من الاتحاد التونسي بشأن اللاعبين الأجانب في الدوري

الجمعة 17/أبريل/2020 - 07:07 ص
الترجي التونسي
الترجي التونسي
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ياسمين تيسير
أكد وديع الجريء، رئيس الاتحاد التونسى لكرة القدم أن الاتحاد سيقوم بـ تقديم مساعدات مالية لـ اللاعبين الأجانب في الدوري التونسي خاصة في ظل توقف النشاط الرياضي و تعليقه لاجل غير مسمى نظرا لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف رئيس الاتحاد التونسي في تصريحات نشرها موقع " foot24" التونسى، أن الاتحاد التونسى قام بتقديم مساعدات لـ 5 للاعبين اجانب في ظل تاخر حصولهم على مستحقاتهم .


وتابع الجرىء أن ما حدث تم بكشل مباشر مع اللاعبين مشددا انه لن يذكر اسماء هؤلاء اللاعبين او انديتهم .

ويتصدر الترجي التونسي  جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقط بينما يحتل الصفاقسي المركز الثاني .
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