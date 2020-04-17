قرار عاجل من الاتحاد التونسي بشأن اللاعبين الأجانب في الدوري

أكد وديع الجريء، رئيس الاتحاد التونسى لكرة القدم أن الاتحاد سيقوم بـ تقديم مساعدات مالية لـ اللاعبين الأجانب في الدوري التونسي خاصة في ظل توقف النشاط الرياضي و تعليقه لاجل غير مسمى نظرا لتفشي فيروس كورونا المستجد.





وأضاف رئيس الاتحاد التونسي في تصريحات نشرها موقع " foot24" التونسى، أن الاتحاد التونسى قام بتقديم مساعدات لـ 5 للاعبين اجانب في ظل تاخر حصولهم على مستحقاتهم .









وتابع الجرىء أن ما حدث تم بكشل مباشر مع اللاعبين مشددا انه لن يذكر اسماء هؤلاء اللاعبين او انديتهم .





ويتصدر الترجي التونسي جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقط بينما يحتل الصفاقسي المركز الثاني .