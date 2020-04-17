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أخبار العالم

الكويت تعلن تعافي 33 حالة جديدة من فيروس كورونا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 09:44 ص
انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تعافي 33 حالة جديدة من فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد على 258 حالة.

ووافقت دول مجلس التعاون الخليجي أمس (الخميس) على اقتراح كويتي بإنشاء شبكة أمن غذائية متكاملة خليجية موحدة لتحقيق الأمن الغذائي النسبي لدول المنظومة، بتكليف الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدراسة الفنية.



وقدمت الاقتراح دولة الكويت، وتم اعتماده عبر تقنية الاتصال المرئي، في اجتماع بين وزراء التجارة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية لاستعراض الجهود المبذولة في دول المجلس للتصدي لداعيات وآثار جائحة كورونا المستجد (كوفيد – 19). 

كما بحث وزراء التجارة والصناعة في دول المجلس أيضا الآثار الاقتصادية لوباء فيروس كورونا المستجد على دول الخليج ومناقشة الامن الغذائي.

وأشار بيان وكالة الأنباء الكويتية إلى أن هناك اجتماعات تنسيقية دورية بين وزراء التجارة لضمان تدفق السلع بين مجلس التعاون وحل أي عوائق تواجهها.
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