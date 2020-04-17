سيناريو الانتكاس.. علماء يكشفون حقيقة عودة نشاط كورونا بعد الشفاء

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن مسئولي الصحة في كوريا الجنوبية يحققون في عدة تفسيرات محتملة لعدد من المتعافين من فيروس كورونا والذين ثبتت إصابتهم لاحقا.





وقالت الصحيفة إن من بين الاحتمالات الرئيسية إعادة العدوى أو الانتكاس أو الاختبارات غير الدقيقة، كما أن الأحد أسباب انتكاس الأشخاص قد يكون أن الفيروس يهاجم الخلايا المناعية المسماة الخلايا اللمفاوية التائية التي تلعب دورا رئيسيًا في قدرة الجسم على تحديد العدوى والبدء في الاستجابة لها.





وعلى الرغم من أن إعادة العدوى ستكون السيناريو الأكثر إثارة للقلق بسبب آثاره على تطوير المناعة لدى البشر، فإن كلا من المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها والعديد من الخبراء يقولون إن "هذا السيناريو غير مرجح".





وبدلا من ذلك، تقول المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنها تميل نحو سيناريو الانتكاس أو "إعادة تنشيط" الفيروس.



