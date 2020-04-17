علاج كورونا ببلازما دم المتعافين من الفيروس





يحتفظ جهاز المناعه عنده بذاكره ضد هذا الفيروس يقول الدكتور محسن النادي المعالج بالاعشاب والطب البديل عند دخول اي جسم غريب للجسم مثل فيروس يقوم جهاز المناعه بمحاربته وبذلك يحصل الشخص على مناعه ضد هذا الشيء الغريب بحيث





الان اذا تم اخذ الدم من شخص تعافى كليا من الفيروس وتم إعطاء البلازما والتي هي ماده صفراء لا تسبب التحسس أن نقلت من شخص لآخر فإن الذاكره التي فيها ضد الفيروس سوف تنتقل للشخص المصاب والذي يعاني من المرض الان وحياته في خطر





استعملت هذه الطفي علاج حالات صعبه في إصابات فيروسيه قديما شخص واحد متعافي من المرض ينقذ حياة ٣ أشخاص آخرين ونسبه نجاح هذه الطريقه عاليه واشار النادي ان هذه الطريقة

وايضا

نفس هذه البلازما كانت تستعمل من نفس دم المريض لعلاج الم الأوتار المزمن وكانت تسمى الحجامه المنعكسه