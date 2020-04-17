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علاج كورونا ببلازما دم المتعافين من الفيروس

الجمعة 17/أبريل/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
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ريهام قدري

يقول الدكتور محسن النادي المعالج بالاعشاب والطب البديل عند دخول اي جسم غريب للجسم مثل فيروس  يقوم جهاز المناعه بمحاربته  وبذلك يحصل الشخص على مناعه ضد هذا الشيء الغريب بحيث يحتفظ  جهاز المناعه عنده بذاكره  ضد هذا الفيروس 

الان اذا تم اخذ الدم من شخص تعافى  كليا من الفيروس وتم إعطاء البلازما والتي هي ماده صفراء لا تسبب التحسس أن نقلت من شخص لآخر فإن الذاكره التي فيها ضد الفيروس سوف تنتقل للشخص المصاب والذي يعاني من المرض الان وحياته في خطر 

شخص واحد متعافي من المرض ينقذ حياة ٣ أشخاص آخرين ونسبه نجاح هذه الطريقه عاليه واشار النادي ان هذه الطريقة استعملت  هذه الطفي علاج حالات صعبه في إصابات فيروسيه قديما 
وايضا
نفس هذه البلازما كانت تستعمل من نفس دم المريض لعلاج الم الأوتار المزمن وكانت تسمى الحجامه المنعكسه
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