سارة عصام لموقع فيفا: انضمامي لصفوف ستوك سيتي أفضل لحظة في مسيرتي الكروية

أجرى موقع الاتحاد العالمي لكرة القدم "فيفا" حوارا مع لاعبة فريق ستوك سيتي الانجليزي سارة عصام لكونها اول لاعبة مصرية عربية تلعب في بطولة الدورى الانجليزي .





وقالت ساره عصام في حوار ها مع الفيفا : كنت ألعب كرة القدم مع شقيقي وانا الفتاه الوحيدة التي تلعب وسط مجموعه من الفتيان الذين يلعبون كرة القدم وعلي الرغم من إجادتي للعبة كرة السلة الا اني احببت التحدي واخترت لعبة كرة القدم .





وأكملت : مع مرور الوقت اكتسبت العديد من المهارات حتي اعترف الاولاد بمهارتي وشعرت بشعور رائع خصوصا وان اللعبة خاصة بالذكور .

وأردفت : انضممت لفريق وادي دجلة وكنت علي وشك الانضمام لمنتخب مصر في بطولة كأس الامم الافريقية 2016 الا انه تم استبعادي من قائمة الفريق النهائية.





وأوضحت سارة : اجريت العديد من الاختبارات داخل الاندية الانجليزية حتي انضممت الي نادي ستوك سيتي وكانت افضل لحظة في حياتي لأننى اصبحت قادرة علي إظهار امكانياتي .





وأختتمت سارة تصريحاتها قائلة : تكيفت سريعا في الاجواء بإنجلترا ويعود الفضل لزميلاتي في الفريق لانهم قدمو لي الدعم خلال التدريبات والمباريات وهم اصدقاء مقربون واكون علي اتصال دائم معهم عندما اكون في القاهرة .