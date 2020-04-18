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رياضة

انفراجة في أزمة سفر حمد الله لبلاده بعد تعهده بعدم معاناته من أعراض كورونا

السبت 18/أبريل/2020 - 09:07 ص
حمد الله
حمد الله
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إسراء أشرف
يسعى المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق النصر، لمغادرة المملكة العربية السعودية، للبقاء بجانب عائلته، وسط مخاوف تفشي فيروس كورونا في أغلب دول العالم.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن إدارة نادي النصر، كثفت اتصالاتها بالجهات المعنية، لتسهيل مغادرة جميع أجانب الفريق، إلى بلادهم خلال الأسبوع الجاري.

وتابعت الصحيفة، أن عبد الرزاق حمد الله، وقّع أمس تعهدًا مع مراد راموز مرافقه ومدرب اللياقة البدنية، موجهًا إلى الهيئة العامة للطيران المدني، يؤكد فيه خلوه من أعراض فيروس كورونا، مثل ارتفاع درجة الحرارة، وصعوبة التنفس، وآلام الحلق، والحمى، من أجل تسهيل مغادرته إلى بلاده.

وأضافت الصحيفة السعودية في تقريرها، أن حمد الله ينتظر الإذن من السلطات المغربية من أجل تحديد موعد المغادرة.

وأشارت "الرياضية" إلى أن إدارة النصر، أبلغت البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفريق، ومساعديه، ومدربي الفئات السنية انتظارهم رد وزارة الخارجية البرتغالية، لتحديد موعد السفر.
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