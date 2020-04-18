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رياضة

تحديد موعد عودة الدوري السعودي للمحترفين

السبت 18/أبريل/2020 - 09:23 ص
الهلال ضد النصر
الهلال ضد النصر
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إسراء أشرف

حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم، ورابطة دوري المحترفين، موعد مبدئي لعودة مباريات الدوري السعودي للمحترفين، عقب توقفه احترازيًا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.


ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن الاتحاد السعودي والرابطة، أبلغا الأندية بالموعد المبدئي لاستئناف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، والمسابقات الأخرى، تمهيدًا لعودة النشاط الرياضي إلى وضعه الطبيعي.


وقالت الصحيفة السعودية في تقريرها، أن الموعد المقترح لاستئناف الدوري هو 15 أغسطس المقبل، بشكل مبدئي حتى تتضح الرؤية بشكل أكبر للموسم، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية في البلاد.


وكانت رابطة دوري المحترفين، أعلنت الأسبوع الماضي، أن تحديد موعد عودة النشاط الرياضي، ودوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يخضع للمراجعة والمتابعة المستمرة مع الجهات الصحية المختصة في البلاد.

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