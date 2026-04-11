الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

مصادر: قائد القيادة المركزية ضمن فريق التفاوض الأمريكي في إسلام آباد

الأدميرال براد كوبر
الأدميرال براد كوبر
محمود نوفل

 
أفادت وكالة تسنيم الإيرانية نقلا  بعض المصادر باحتمال حضور قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكام) الأدميرال براد كوبر ضمن فريق التفاوض الأمريكي في مفاوضات إسلام آباد .

وبحسب الوكالة الإيرانية ؛ كما يشارك في الوفد الإيراني أيضاً القائد أحمديان، عضو المجلس الأعلى للدفاع.


وقالت تسنيم : لم يتم حتى الآن تأكيد خبر حضور قائد سنتكام بشكل رسمي.

ومنذ قليل ؛ أعلنت سفارة إيران لدي واشنطن قبول الشروط المسبقة والتي أعلن عنها النظام الإيراني لقبول المفاوضات مع الجانب الأمريكي في إسلام آباد .
وضمت الشروط الإيرانية المسبقة بحسب مصادر إيرانية هي  وقفا فوريا للضربات وضمانات بعدم تكرارها وتعويضات عن الأضرار  ووقف إطلاق النار في لبنان والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.

وبحسب وكالة تسنيم الإيرانية ؛ ‏فستنطلق المفاوضات المباشرة مساء السبت.

ويبلغ عدد أعضاء الوفد الإيراني المتواجد في إسلام آباد نحو 70 شخصًا؛ فإلى جانب المفاوضين الرئيسيين، يضم الوفد 26 عضوًا من اللجان الفنية والتخصصية في المجالات الاقتصادية والأمنية والسياسية، وذلك نظرًا لحساسية المفاوضات العالية، لتقديم المشورة اللازمة.

كما يشارك 23 عضوًا إعلاميًا من مختلف وسائل الإعلام ضمن هذا الوفد.

ويشمل الجزء الآخر من الوفد فرق المراسم والتنسيق، والمترجمين، إضافة إلى فريق الحماية.

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الجمعة

بعد قرار الحكومة بمد فترة التصالح على مخالفات البناء.. 8 حالات يسمح فيها القانون بالتقنين

طريقة عمل سمك السنجار
طريقة عمل سمك السنجار
طريقة عمل سمك السنجار

سر خطير في مطبخك ممكن يسبب أمراض لأطفالك… احذري قبل فوات الأوان
سر خطير في مطبخك ممكن يسبب أمراض لأطفالك… احذري قبل فوات الأوان
سر خطير في مطبخك ممكن يسبب أمراض لأطفالك… احذري قبل فوات الأوان

طريقة عمل ورق العنب بدبس الرمان.. طعم حكاية ومذاق لا يُقاوم
طريقة عمل ورق العنب بدبس الرمان.. طعم حكاية ومذاق لا يُقاوم
طريقة عمل ورق العنب بدبس الرمان.. طعم حكاية ومذاق لا يُقاوم

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 11 إبريل
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 11 إبريل
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 11 إبريل

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

