إلهام أبو الفتح
الحرارة تكسر حاجز الـ35.. موجة حارة مفاجئة وتحذيرات من تقلبات خلال أيام

موجة حارة
موجة حارة
عبد العزيز جمال

تشهد مصر خلال الأيام الحالية حالة من التغيرات الجوية السريعة مع دخول فصل الربيع، حيث تتقلب درجات الحرارة بين ارتفاعات ملحوظة وانخفاضات مفاجئة، في نمط معتاد لهذا الفصل الانتقالي الذي يجمع بين ملامح الشتاء والصيف في آن واحد، إلا أن التوقعات الحالية تشير إلى موجة حر جديدة تبدأ خلال الأسبوع الجاري وتصل إلى ذروتها في منتصفه.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت بدأت فيه درجات الحرارة بالفعل في الارتفاع التدريجي على مختلف أنحاء البلاد، وسط ترقب واسع من المواطنين لمعرفة طبيعة الطقس خلال الأيام المقبلة، خاصة مع اقتراب ذروة الموجة الحارة.

موجة حارة

موجة حارة جديدة تضرب البلاد وتخطي حاجز 30 درجة

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد على موعد مع أول موجة حارة قوية خلال فصل الربيع الحالي، حيث من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة حاجز 30 درجة مئوية في عدد من المناطق، وهو ما يُعد ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالمعدلات الطبيعية في هذا التوقيت من العام.

وتشير التوقعات إلى أن جنوب البلاد سيكون الأكثر تأثرًا بهذه الموجة، حيث قد تصل درجات الحرارة إلى 36 درجة مئوية، مع طقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار، بينما تبقى الأجواء أكثر اعتدالًا نسبيًا في شمال البلاد والسواحل الشمالية.

ذروة الحرارة في منتصف الأسبوع

تصل الموجة الحارة إلى ذروتها خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث تسجل درجات الحرارة أعلى معدلاتها على مستوى الجمهورية.

وفي القاهرة والوجه البحري، من المتوقع أن تسجل العظمى نحو 30 درجة مئوية، بينما تنخفض الصغرى إلى 18 درجة، ما يعكس الفارق الكبير بين فترتي النهار والليل.

أما في جنوب الصعيد، فتصل درجات الحرارة إلى 36 درجة مئوية، مع طقس شديد الحرارة نهارًا، بينما تكون الأجواء أكثر اعتدالًا ليلًا مع صغرى تصل إلى 23 درجة.

تفاصيل درجات الحرارة في مختلف المناطق

بحسب التوقعات الصادرة عن هيئة الأرصاد، جاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

  • القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 – الصغرى 18 درجة مئوية.
  • السواحل الشمالية: العظمى 30 – الصغرى 15 درجة مئوية.
  • شمال الصعيد: العظمى 33 – الصغرى 18 درجة مئوية.
  • جنوب الصعيد: العظمى 36 – الصغرى 23 درجة مئوية.

وتعكس هذه الأرقام حالة التباين الواضح بين شمال وجنوب البلاد، وهو ما يعد من السمات الأساسية لفصل الربيع في مصر.

تحذيرات من ارتداء الملابس الصيفية مبكرًا

حذرت هيئة الأرصاد المواطنين من الانخداع بارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار، مؤكدة أن فصل الربيع لا يزال يشهد تغيرات حادة وسريعة، وقد تعود درجات الحرارة للانخفاض مجددًا خلال أيام قليلة.

وأشارت الهيئة إلى أن ارتداء الملابس الصيفية بشكل كامل لا يزال مبكرًا، خاصة مع استمرار انخفاض درجات الحرارة خلال فترات الليل، حيث تسود أجواء باردة نسبيًا في بعض المناطق.

طبيعة فصل الربيع.. تقلبات مستمرة

أوضحت هيئة الأرصاد أن ما تشهده البلاد من ارتفاع وانخفاض متكرر في درجات الحرارة يعد سمة طبيعية لفصل الربيع، الذي يتميز بعدم الاستقرار الجوي، حيث تتغير الكتل الهوائية بشكل سريع بين الدفء والبرودة.

كما أشارت إلى أن هذه الفترة قد تشهد أحيانًا نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة، خاصة في المناطق المكشوفة، وهو ما يستدعي الحذر أثناء القيادة أو السفر.

عودة محتملة للانخفاض بعد الموجة الحارة

رغم الارتفاع الحالي في درجات الحرارة، توقعت الأرصاد أن تعود الأجواء إلى معدلاتها الطبيعية بعد انتهاء ذروة الموجة خلال منتصف الأسبوع، مع انخفاض تدريجي في الحرارة واستقرار نسبي في الطقس.

ويؤكد ذلك أن ما تشهده البلاد هو حالة مؤقتة من التقلبات الجوية وليست بداية لموجة صيف مبكر، بل جزء من طبيعة الموسم الانتقالي بين الشتاء والصيف.

موجة حارة

نصائح الأرصاد للمواطنين

دعت هيئة الأرصاد المواطنين إلى ضرورة توخي الحذر خلال فترات الذروة الحرارية، خاصة في ساعات الظهيرة، مع تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، والإكثار من شرب السوائل، وارتداء ملابس قطنية خفيفة خلال النهار مع الاحتفاظ بملابس خفيفة طويلة ليلًا.

في المجمل، تعكس حالة الطقس الحالية ملامح فصل الربيع بكل تقلباته، حيث تتداخل موجات الحرارة مع فترات من الاعتدال، ما يجعل متابعة النشرات الجوية أمرًا ضروريًا خلال هذه الفترة، خاصة مع استمرار التغيرات السريعة التي قد تطرأ من يوم لآخر، قبل عودة الاستقرار النسبي في درجات الحرارة بعد انتهاء الموجة الحالية.

