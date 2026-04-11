جيبوتي .. إعادة انتخاب الرئيس إسماعيل عمر جيله لولاية رئاسية سادسة

أفاد تقارير إعلامية بأنه تم إعادة انتخاب رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله لولاية سادسة.

جدير بالذكر ؛ أن الانتخابات الرئاسية في جيبوتي شهدت إقبالا ضعيفا من الناخبين مع انطلاق التصويت بالأمس الجمعة 10 أبريل 2026، في وقت تشير فيه التوقعات إلى فوز الرئيس إسماعيل عمر جيله بولاية سادسة جديدة.

وبعد ساعات من فتح مراكز الاقتراع، بدت المشاركة محدودة في العاصمة، مع تأخر افتتاح بعض المراكز، فيما لم تستقبل بعض اللجان سوى عدد قليل من الناخبين.

وواجه جيله منافسا وحيدا هو محمد فرح سماتر، الذي يفتقر لقاعدة شعبية واسعة ولا يملك تمثيلا برلمانيا، حسبما أشارت إذاعة مونت كارلو الفرنسية.

وإعتلى جيله سدة الحكم في جيبوتي منذ عام 1999، مستفيدا من الموقع الاستراتيجي للبلاد في القرن الإفريقي، حيث تطل على مضيق باب المندب الحيوي للتجارة العالمية، وتستضيف قواعد عسكرية لقوى دولية كبرى.

وتعتمد جيبوتي بشكل كبير على قطاع الموانئ، الذي يمثل نحو 70% من اقتصادها، كما تُعد المنفذ البحري الرئيسي لإثيوبيا.