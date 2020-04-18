كيتا بالدي: ساديو ماني لن يستمر طويلا في ليفربول





وكانت تقارير أشارت مؤخرا، إلى رغبة زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، في التعاقد مع ساديو ماني ، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة





وقال كيت بالدي في تصريحات لصحيفة " آس" الإسبانية": رغم أنني لا أعرف قرار ساديو ماني ، إلا أنني متأكد أنه لن يستمر طويلا في ليفربول، قد يرحل خلال موسم أو موسمين".





وأضاف:" ساديو مني لاعب ذكي، ويعرف كيف يختار جيدا، لكن المشكلة أن ريال مدريد به العديد من النجوم".





وشارك ساديو ماني مع ليفربول في 26 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالهما 14 هدفاـ وصنع 9 آخرين.