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رياضة

كيتا بالدي: ساديو ماني لن يستمر طويلا في ليفربول

السبت 18/أبريل/2020 - 10:14 ص
ساديو ماني لاعب نادي
ساديو ماني لاعب نادي ليفربول
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محمد السعيد
أكد كيتا بالدي مهاجم فريق موناكو الفرنسي ولاعب منتخب السنغال أن مواطنه ساديو ماني، لن يستمر طويلا، في صفوف ليفربول.

وكانت تقارير أشارت مؤخرا، إلى رغبة زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، في التعاقد مع ساديو ماني، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة

وقال كيت بالدي في تصريحات لصحيفة " آس" الإسبانية": رغم أنني لا أعرف قرار ساديو ماني، إلا أنني متأكد أنه لن يستمر طويلا في ليفربول، قد يرحل خلال موسم أو موسمين".

وأضاف:" ساديو مني لاعب ذكي، ويعرف كيف يختار جيدا، لكن المشكلة أن ريال مدريد به العديد من النجوم".

وشارك ساديو ماني مع ليفربول في 26 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالهما 14 هدفاـ وصنع 9 آخرين.
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