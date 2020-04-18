وفاة وزير الخزانة الأمريكي الأسبق بول أونيل.. هل أصيب بفيروس كورونا؟

توفي وزير الخزانة الأمريكي الأسبق بول اونيل عن همر ناهز 84 عاما، حسبما أفادت "وول ستريت جورنال".





وقالت الصحيفة إن أونيل كان يخضع لعلاج سرطان الرئة، موضحة أن وفاته لا علاقة لها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وشغل اونيل منصب وزير الخزانة في عهد الرئيس جورج دبليو بوش، لكنه أقيل في 2002، بعدها تولى الوزير السابق منصب الرئيس التنفيذي لشركة ألكوا الصناعية في بيتسبرج.



