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أخبار العالم

وفاة وزير الخزانة الأمريكي الأسبق بول أونيل.. هل أصيب بفيروس كورونا؟

السبت 18/أبريل/2020 - 04:34 م
بول اونيل وزير الخزانة
بول اونيل وزير الخزانة الأمريكي في إدارة جورج بوش
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رحيم يسري
توفي وزير الخزانة الأمريكي الأسبق بول اونيل عن همر ناهز 84 عاما، حسبما أفادت "وول ستريت جورنال".

وقالت الصحيفة إن أونيل كان يخضع لعلاج سرطان الرئة، موضحة أن وفاته لا علاقة لها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وشغل اونيل منصب وزير الخزانة في عهد الرئيس جورج دبليو بوش، لكنه أقيل في 2002، بعدها تولى الوزير السابق منصب الرئيس التنفيذي لشركة ألكوا الصناعية في  بيتسبرج.

وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة حاجز الـ35 ألف، في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب لتسريع عملية إعادة تشغيل الاقتصاد.
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