الجيش الثاني الميداني يشارك في تعقيم المستشفيات الجامعية بالزقازيق ضد كورونا..صور

أكد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق أنه تم تنفيذ عمليات تطهير وتعقيم مكثفة لمستشفيات جامعة الزقازيق بمشاركة عناصر الحرب الكيميائية بالجيش الثاني الميداني،في إطار تضافر جهود جميع أجهزة ومؤسسات الدولة لمواجهة تداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد،وضمن خطة القوات المسلحة المصرية لتطهير وتعقيم جميع المستشفيات علي مستوي الجمهورية ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة الفيروس وحماية الوطن والمواطنين.









وتوجه رئيس الجامعة بالشكر الي اللواء أ.ح رفيق رأفت عرفات قائد الجيش الثاني الميداني للمشاركة الفعالة لعناصر الحرب الكيميائية بقيادة الجيش الثاني الميداني وتنفيذ عمليات تطهير وتعقيم شاملة بالمستشفيات الجامعية، وذلك من خلال التنسيق والمتابعة مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري بمحافظة الشرقية بقيادة العقيد رضا الحسيني المستشار العسكري للمحافظة.









وأوضح رئيس الجامعة أن عناصر الحرب الكيميائية قامت اليوم بتطهير وتعقيم جميع المباني والمنشأت التابعة للمستشفيات الجامعية وشملت قطاعي (السلام،والحوادث)، حيث تم رش وتعقيم عدد 9 مستشفيات وهي (مستشفي الطوارئ والإستقبال، مستشفي الجراحة الجديد، مستشفي النساء والتوليد، مستشفي الباطنة، العيادات الخارجية، مستشفي العلاج الإقتصادي، مستشفي القلب والصدر،مستشفي السلام، مستشفي الأطفال) بمشاركة الأفراد المجهزة بالمعدات والمواد المطهرة اللازمة،مشيدًا بتعاون القوات المسلحة مع القطاع الصحي لمواجهة أزمة فيروس كورونا،والإستعدادات الجادة لعناصر الحرب الكيميائية بقيادة الجيش الثاني الميداني وما تم إنجازه من أعمال تطهير خلال اليوم.