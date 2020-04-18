وزير التعليم العالي: الامتحانات الإلكترونية ستطبق على كليات معينة فقط .. اعرف التفاصيل

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، إن المجلس الأعلى للجامعات وضع شروط واضحة للامتحانات الإلكترونية كان علي رأسها تطبيقه على الكليات والبرامج الدراسية التي بها اعداد محدودة من الطلاب.













واضاف عبد الغفار خلال فيديو نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الامتحانات الالكترونية لا تصلح للإعداد الكبيرة للطلاب وكلمة اعداد محدودة تعني أنها يتوفر لديها بنية تحتية تسمح لها إجراء هذه الاختبارات بشرط أن يكون هذا الاختبار واصل لكل الطلاب اي الاطمئنان على توافر الامتحان لجميع طلاب الفرقة .













وكان قد عقد المجلس اليوم السبت الموافق 18/4/2020 جلسته رقم (699) وكان علي رأس الموضوعات التي ناقشها ما يتعلق بالخطط المستقبلية لنظام الدراسة والإمتحانات بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020 في إطار تطورات الوضع العالمي لانتشار فيروس كورونا المستجد.









استهل المجلس جلسته باستعراض قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 606 لسنة 2020 بشأن تعليق جميع الفاعليات التي تتطلب تواجد اية تجمعات كبيرة للمواطنين و717 لسنة 2020 بشأن تعليق الدراسة في جميع المدارس والمعاهد والجامعات و768 لسنة 2020 بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والقرار رقم ٨٥٢ لسنة ٢٠٢٠









وناقش المجلس كافة البدائل المتاحة لاستمرار العملية التعليمية بما يحقق المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج في ضوء اختلاف طبيعة ونظام الدراسة وأسلوب إجراء الامتحانات في الكليات المختلفة مع التقيد بما اتخذته الدولة من تدابير للحد من انتشار الفيروس.



